С августа полиция обнаружила 33 поддельных ковид-документа

Большинство поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус обнаружили в аэропорту, откуда люди пытались отправиться в путешествие. "А в трех случаях были выявлены поддельные ковид-сертификаты, на которых было указано, что человек вакцинирован", - сказал в передаче ETV "Ringvaade" ("Кругозор") руководитель бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.