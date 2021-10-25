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  • С августа полиция обнаружила 33 поддельных ковид-документа

С августа полиция обнаружила 33 поддельных ковид-документа

Полиция. Иллюстративное фото. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

С августа 2021 года полиция выявила 30 поддельных справки об отрицательном результате теста на коронавирус и три ковид-сертификата, пишет Rus.ERR.

Большинство поддельных справок об отрицательном результате теста на коронавирус обнаружили в аэропорту, откуда люди пытались отправиться в путешествие. "А в трех случаях были выявлены поддельные ковид-сертификаты, на которых было указано, что человек вакцинирован", - сказал в передаче ETV "Ringvaade" ("Кругозор") руководитель бюро охраны правопорядка Пыхьяской префектуры Валдо Пыдер.

По словам Пыдера, во всех 33 случаях полиция начала производство, почти половина дел доведена до суда. Если человека признают виновным, это значит, что он совершил уголовное преступление.

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