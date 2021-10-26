Критическая ситуация с коронавирусом может изменить правила карантина для вакцинированных

На основании последних данных Департамента здоровья видно, что вакцинированные люди чаще всего заражаются в семье. Почти невозможно заражение вакцинированного человека в общественном транспорте, на мероприятии или в другом увеселительном заведении: в семье заражаются чаще всего.

Если сейчас школьник заражается коронавирусом, то его привитые родители не должны оставаться дома, они могут продолжать работать. По оценке гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в какой-то момент может потребоваться, чтобы близкие контакты семьи, в том числе вакцинированные, оставались дома, чтобы вирус не распространялся. «Семейные контакты сопряжены с высоким риском. Да, если ограничивать передвижение привитых людей, то, прежде всего, в этом», - сказала Хярма.