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  • Критическая ситуация с коронавирусом может изменить правила карантина для вакцинированных

Критическая ситуация с коронавирусом может изменить правила карантина для вакцинированных

В бустерных дозах, прежде всего, нуждаются пожилые люди. ФОТО: Sander Ilvest

Критическое распространение коронавируса может изменить ситуацию для вакцинированных близких контактов. Согласно нынешним правилам, вакцинированный человек, побывавший в близком контакте с зараженным коронавирусом, не должен оставаться в карантине. Однако, по оценке советника министра образования Марио Кадастика, привитые близкие контакты должны оставаться в карантине уже тогда, когда в семье есть коронапозитивный, пишет Postimees.

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На основании последних данных Департамента здоровья видно, что вакцинированные люди чаще всего заражаются в семье. Почти невозможно заражение вакцинированного человека в общественном транспорте, на мероприятии или в другом увеселительном заведении: в семье заражаются чаще всего.

Если сейчас школьник заражается коронавирусом, то его привитые родители не должны оставаться дома, они могут продолжать работать. По оценке гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в какой-то момент может потребоваться, чтобы близкие контакты семьи, в том числе вакцинированные, оставались дома, чтобы вирус не распространялся. «Семейные контакты сопряжены с высоким риском. Да, если ограничивать передвижение привитых людей, то, прежде всего, в этом», - сказала Хярма.

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