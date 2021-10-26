Критическая ситуация с коронавирусом может изменить правила карантина для вакцинированных
Критическое распространение коронавируса может изменить ситуацию для вакцинированных близких контактов. Согласно нынешним правилам, вакцинированный человек, побывавший в близком контакте с зараженным коронавирусом, не должен оставаться в карантине. Однако, по оценке советника министра образования Марио Кадастика, привитые близкие контакты должны оставаться в карантине уже тогда, когда в семье есть коронапозитивный, пишет Postimees.