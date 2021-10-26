Борис Джонсон. ФОТО: Kirsty Wigglesworth/AP

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что в отношениях между двумя странами остаются значительные сложности, в том числе из-за отравления в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. В понедельник лидеры двух стран провели телефонный разговор в преддверии открывающегося в Великобритании экологического саммита (COP26).

Как сказано в официальном сообщении Даунинг-стрит, Борис Джонсон «ясно дал понять, что нынешние отношения между Великобританией и Россией не такие, какими он хотел бы их видеть», и остаются «значительные сложности, в том числе связанные с отравлением в Солсбери в 2018 году».

На сайте Кремля тоже появилась информация о телефонном звонке, но об отравлении в Солсбери там не упоминается.

Лидеры двух стран также обсудили ситуацию на Украине. «Премьер-министр также подчеркнул важность суверенитета Украины», - сообщает британское правительство.

В отношении ситуации на Украине пресс-служба Путина отмечает, что тот «подробно изложил подход России к урегулированию внутриукраинского конфликта при безусловном выполнении Минских договоренностей».

«Выражено обоюдное мнение, что, несмотря на наличие известных проблем, следовало бы наладить взаимодействие Москвы и Лондона по ряду направлений», - сказано в сообщении Кремля.

Британское правительство отмечает, что в разговоре с Джонсоном Путин «выразил сожаление в связи с тем, что он не может лично посетить саммит COP 26 в свете ситуации с коронавирусом в России». Джонсон также приветствовал предпринятые Россией шаги по достижению углеродной нейтральности к 2060 году и выразил надежду на то, что российские власти ускорят эту работу, чтобы добиться намеченной цели уже к 2050 году.

Кремль по этому поводу пишет, что «с российской стороны отмечена приверженность международным обязательствам и намерение последовательно сокращать углеродный след национальной экономики».

«Владимир Путин отметил, что направляемая в Глазго российская делегация будет способствовать успешной работе столь важного международного форума», - передает пресс-служба президента России.

Лидеры двух стран обсудили также ядерную сделку с Ираном и ситуацию в Афганистане. Борис Джонсон подчеркнул, что международное признание «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена) должно быть основано на выполнении им своих обязательств, в том числе в сфере прав человека.

Во время недавнего заседания дискуссионного клуба «Валдай» Путин заявил, что Россия готова рассмотреть вопрос об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, однако только после того, как это сделает ООН. Но на прошлой неделе в Москве состоялась международная конференция с участием делегации талибов, о результатах которой Путин в понедельник рассказал Джонсону.

Крупнейшая конференция

Международная конференция ООН по изменению климата (COP26) откроется на следующей неделе в Глазго. Решения, которые на ней будут приняты, считаются критически важными для сдерживания глобального потепления.

Почти 200 стран должны представить свои планы по сокращению выбросов в атмосферу, и принятые решения могут значительно изменить то, как мы будем жить в ближайшие десятилетия.

По словам премьера Бориса Джонсона, Британия и Россия как члены Совета безопасности и крупные экономические державы с долгой историей взаимоотношений ответственны за то, чтобы сообща работать над решением главных проблем, стоящих перед человечеством, таких как изменения климата.

Отравление в Солсбери

4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери. Следствие пришло к выводу, что Скрипали были отравлены нервнопаралитическим веществом группы «Новичок». От заражения «Новичком» также умерла британская гражданка Дон Стерджес.