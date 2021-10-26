Справедливый переход Ида-Вирумаа: что сделано и что предстоит?

В целях поддержки экономики, жителей и окружающей среды в таких регионах, как Ида-Вирумаа, в Европейском союзе был создан так называемый Фонд справедливого перехода. Чтобы получить поддержку из этого фонда, в данный момент идет подготовка соответствующего документа – плана справедливого перехода.

Каков статус подготовки на данный момент?

На публичное обсуждение вынесен проект плана справедливого перехода по освоению 354 миллионов евро

Несколько недель назад мы достигли важной вехи – завершили составление и вынесли на публичное обсуждение проект плана справедливого перехода.

План перехода составляется в качестве приложения к программе освоения Европейских структурных фондов на период 2021-2027 гг, и согласовывается с Европейской комиссией в рамках того же процесса. Потому, на публичное обсуждение вынесен не только план справедливого перехода, а весь пакет документов фонда политики сплочения Европейского Союза, в котором план перехода является лишь частью. Пакет документов устанавливает цели по использованию Европейских пособий на общую сумму 3,37 миллиарда евро в течение следующих семи лет. Фонд справедливого перехода составляет из этой суммы 354 миллиона евро.

С программами пакета европейских пособий можно ознакомиться ЗДЕСЬ. На веб-сайте также представлен план справедливого перехода как на эстонском, так и на русском языках.

Выскажите свое мнение!

Мы ждем предложений от всех людей и организаций о том, как наилучшим образом использовать средства, выделяемые Эстонии в качестве поддержки из Европейских структурных фондов в период 2021-2027 гг. Вы можете присылать свои предложения до 1 ноября по адресу eurotoetused@fin.ee.

Важно иметь в виду, что на публичное обсуждение вынесены рабочие версии документов, содержание которых еще может измениться исходя из предложений, представленных в ходе публичного обсуждения, а также переговоров с Европейской комиссией.

Два основных направления поддержки: предпринимательство и среда обитания.

Согласно плану справедливого перехода, средства фонда будут разделены на два направления: «Разнообразное и умное развитие предпринимательства» и «Привлекательная жизненная среда».

Цель первого направления состоит в том, чтобы помочь реструктурировать и разнообразить экономику и рабочую силу региона. В рамках этого направления предусмотрена поддержка повышения наукоемкости предпринимательства, развития малого бизнеса и крупных промышленных инвестиций. Частью этого направления также являются пособия на переход людей с одного рабочего места на другое, а также на их переподготовку.

Второе направление касается социальных, экологических и общественных аспектов перехода, включая, например, решение экологических проблем, связанных с добычей сланца, поддержку инициатив местных сообществ, инвестиции, направленные на повышение социальной сплоченности и пр.

В результате длительного процесса сотрудничества и обсуждения между разными сторонами было решено, что 80% средств фонда справедливого перехода пойдет на развитие бизнеса, а 20% – на поддержку жизненной среды.