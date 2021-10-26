Справедливый переход Ида-Вирумаа: что сделано и что предстоит?
Европейский союз принял решение о достижении к 2050 году климатической нейтральности. Это означает, что к 2050 году мы должны будем свести использование ископаемых видов топлива в производстве энергии практически к нулю. В Эстонии это окажет наиболее значительное социально-экономическое влияние на регион Ида-Вирумаа, где сосредоточен наш сланцевый сектор, пишет в блоге Министерства финансов координатор процесса справедливого перехода Ида-Вирумаа Иван Сергеев.