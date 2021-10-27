Всемирная популярность, нежданно-негаданно постигшая южнокорейский телесериал от Netflix, – точный диагноз системе, в которой нам приходится жить.

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История «Игры в кальмара» напоминает сказку о Золушке. Режиссер Хван Дон Хёк написал сценарий сериала 12 лет назад, но за все эти годы не смог найти студию, которая за него взялась бы, – пока сценарием не заинтересовалась стриминговая платформа Netflix в рамках программы «не Западом единым жив человек». Премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября – и меньше чем за месяц ее посмотрели 142 миллиона телезрителей, благодаря чему детище Хван Дон Хёка официально стало самым популярным нетфликсовским сериалом за всю историю платформы. Ну не чудо ли?