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На строительном объекте погиб рабочий

Стройка. ФОТО: Sirisak_baokaew/ Shutterstock

Вчера, 25 октября, после полудня центр тревоги получил сообщение, что на строительном объекте, расположенном в волости Камбья, произошел несчастный случай на производстве.

Как сообщает Лыунаская префектура, работавший в траншее 40-летний мужчина был завален землей. К сожалению, он получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.

Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.

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