На строительном объекте погиб рабочий
Вчера, 25 октября, после полудня центр тревоги получил сообщение, что на строительном объекте, расположенном в волости Камбья, произошел несчастный случай на производстве.
Вчера, 25 октября, после полудня центр тревоги получил сообщение, что на строительном объекте, расположенном в волости Камбья, произошел несчастный случай на производстве.
Как сообщает Лыунаская префектура, работавший в траншее 40-летний мужчина был завален землей. К сожалению, он получил настолько тяжелые травмы, что скончался на месте происшествия.
Детали произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.