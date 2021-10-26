В Эстонии скончались восемь человек с коронавирусом, в больницах — 513 пациентов

Среди новых заразившихся 734 человека не были вакцинированы, а 456 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 26 октября в больницах находится 513 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 365 человек, из которых 256 человек (70%) не были вакцинированы, у 109 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 70 новых историй болезни. Скончались восемь человек с коронавирусом, из них четверо не были вакцинированы, трое были привиты и статус вакцинации еще одного человека уточняется: 49-летний мужчина, 62-летний мужчина, 67-летняя женщина, 70-летняя женщина, 73-летний мужчина, 76-летний мужчина, 82-летняя женщина и 91-летняя женщина.

За сутки ввели 5371 дозу вакцины, первый укол сделали 1991 человеку. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 20 967 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 56,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).