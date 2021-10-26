Майлис Репс лишили депутатской неприкосновенности

Канцлер юстиции Юлле Мадизе согласилась с запросом прокуратуры и выступила с докладом по этому поводу на заседании. Во время своего доклада Мадизе подчеркнула, что данное предложение и лишение депутата неприкосновенности еще не значит, что член Рийгикогу виновна.

«Сегодня мы не обсуждаем, виновата или нет Майлис Репс. Лишение депутатской неприкосновенности дает основание для продолжения расследования и установления истины», - сказала Мадизе, добавив, что Репс продолжит работать в Рийгикогу.

Рийгикогу пришел к выводу, что, поскольку без лишения депутатской неприкосновенности дело Репс не дойдет до судебного производства, она не может защищаться. В сегодняшнем заседании участвуют 72 депутата, отсутствует 29 человек. Предложение лишить Репс депутатской неприкосновенности поддержали 56 человек, таким образом предложение было принято.

Хотя многие члены фракции Центристской фракции ранее заявляли Postimees, что поддерживают лишение Репс депутатской неприкосновенности, центристы сегодня не приняли участие в голосовании. Против также никто не проголосовал.

Сама Репс в сентябре в интервью ETV сказала, что поддерживает отмену депутатской неприкосновенности, так как в противном случае дело не дойдет до суда и не будет разрешено.

В ноябре прошлого года стало известно, что занимавшая в тот момент пост министра образования Майлис Репс злоупотребляла министерским имуществом, а ее день рождения в ресторане Mon Repos был оплачен из средств налогоплательщиков. В итоге Репс пришлось уйти в отставку, против нее было возбуждено уголовное дело.

Чтобы суд мог приступить к слушаниям, Майлис Репс необходимо лишить депутатской неприкосновенности: решение о том, лишать ее иммунитета или нет, должен принять парламент большинством голосов.