Бывший министр Урве Пало не планирует возвращаться в политику

"Я не уходила из политики, чтобы туда возвращаться. Там для меня ничего не осталось незавершенным или несделанным. Везде, куда меня выбирали, я работала до завершения своих полномочий. В этом месяце завершился мой должностной срок и на посту зампреда волости Виймси", - рассказала Урве Пало.