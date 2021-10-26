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Бывший министр Урве Пало не планирует возвращаться в политику

Бывший министр Урве Пало. ФОТО: Tairo Lutter

Бывший министр Урве Пало, которая пока еще числится заместителем председателя волостного собрания Виймси, не планирует возвращаться в политику, пишет Rus.ERR.

"Я не уходила из политики, чтобы туда возвращаться. Там для меня ничего не осталось незавершенным или несделанным. Везде, куда меня выбирали, я работала до завершения своих полномочий. В этом месяце завершился мой должностной срок и на посту зампреда волости Виймси", - рассказала Урве Пало.

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