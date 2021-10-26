В сентябре в Эстонии было создано рекордное количество новых предприятий

Наиболее популярными секторами для вновь созданных предприятий являются сектор информационно-коммуникационных технологий, профессиональная и научно-техническая деятельность, что свидетельствует о популярности создания различных сервисных компаний. Традиционно одним из самых популярных видов предпринимательской деятельности в Эстонии на протяжении долгого времени является оптовая и розничная торговля.

"Открыть свой бизнес – означает проявить дух предпринимательства и готовность идти на риск. Это особенно ценно сегодня, когда мы одновременно сталкиваемся с кризисом в здравоохранении и быстро растущей экономикой. Интересно видеть, что в таких обстоятельствах нашлось немало людей, которые решились сделать первый шаг и начать бизнес. Со своей стороны, мы предлагаем всем новичкам возможность сотрудничества, чтобы дать им возможность принимать все более серьёзные вызовы и справляться также с международной конкуренцией", ­– сказала руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank Айра Нигул-Лепп.

Айра Нигул-Лепп также отмечает, что в Эстонии число стартапов значительно выше, чем, например, в Латвии и Литве, где численность населения больше. "Наряду с количеством создаваемых в Эстонии предприятий, мы должны следить и за количеством предприятий, которые становятся экономически активными, потому что в Эстонии есть много предприятий, которые создаются и никогда не достигают стадии ведения бизнеса".

Ещё одна интересная тенденция на предпринимательском ландшафте, которую подчёркивает руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank, – это устойчивая популярность такой формы предпринимательства, как предприниматель – физическое лицо. В этом году эта форма предпринимательства вышла на второе по популярности место после товариществ с ограниченной ответственностью – на ПФЛ пришлось почти шесть процентов новых бизнесов.

Одна из причин активного создания новых компаний также связана как с общим ростом интереса к инвестированию среди компаний и частных лиц, так и с появлением после пенсионной реформы компаний по управлению инвестициями. За последний год статистика Swedbank также показывает рост интереса предприятий к открытию счетов ценных бумаг.