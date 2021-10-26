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  • В сентябре в Эстонии было создано рекордное количество новых предприятий

В сентябре в Эстонии было создано рекордное количество новых предприятий

Домашний офис. ФОТО: Creative Lab/ Shutterstock

В сентябре этого года в Эстонии было создано 2758 новых предприятий, что по данным Swedbank, является самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет. Всего в третьем квартале этого года было создано 6990 компаний, из которых 5958 были товариществами с ограниченной ответственностью. Если тенденция сохранится, то, согласно данным Коммерческого регистра, в этом году будет основано рекордное количество новых компаний.

Наиболее популярными секторами для вновь созданных предприятий являются сектор информационно-коммуникационных технологий, профессиональная и научно-техническая деятельность, что свидетельствует о популярности создания различных сервисных компаний. Традиционно одним из самых популярных видов предпринимательской деятельности в Эстонии на протяжении долгого времени является оптовая и розничная торговля.

"Открыть свой бизнес – означает проявить дух предпринимательства и готовность идти на риск. Это особенно ценно сегодня, когда мы одновременно сталкиваемся с кризисом в здравоохранении и быстро растущей экономикой. Интересно видеть, что в таких обстоятельствах нашлось немало людей, которые решились сделать первый шаг и начать бизнес. Со своей стороны, мы предлагаем всем новичкам возможность сотрудничества, чтобы дать им возможность принимать все более серьёзные вызовы и справляться также с международной конкуренцией", ­– сказала руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank Айра Нигул-Лепп.

Айра Нигул-Лепп также отмечает, что в Эстонии число стартапов значительно выше, чем, например, в Латвии и Литве, где численность населения больше. "Наряду с количеством создаваемых в Эстонии предприятий, мы должны следить и за количеством предприятий, которые становятся экономически активными, потому что в Эстонии есть много предприятий, которые создаются и никогда не достигают стадии ведения бизнеса".

Ещё одна интересная тенденция на предпринимательском ландшафте, которую подчёркивает руководитель отдела бизнес-банкинга Swedbank, – это устойчивая популярность такой формы предпринимательства, как предприниматель – физическое лицо. В этом году эта форма предпринимательства вышла на второе по популярности место после товариществ с ограниченной ответственностью – на ПФЛ пришлось почти шесть процентов новых бизнесов.

Одна из причин активного создания новых компаний также связана как с общим ростом интереса к инвестированию среди компаний и частных лиц, так и с появлением после пенсионной реформы компаний по управлению инвестициями. За последний год статистика Swedbank также показывает рост интереса предприятий к открытию счетов ценных бумаг.

Среди регионов наибольшее число новых предприятий приходится на три крупнейших города Эстонии – Таллин, Тарту и Пярну. По числу предпринимателей – частных лиц наряду с Таллинном и Тарту выделяется Нарва.

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