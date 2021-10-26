В сентябре в Эстонии было создано рекордное количество новых предприятий
В сентябре этого года в Эстонии было создано 2758 новых предприятий, что по данным Swedbank, является самым высоким месячным показателем за последние двадцать лет. Всего в третьем квартале этого года было создано 6990 компаний, из которых 5958 были товариществами с ограниченной ответственностью. Если тенденция сохранится, то, согласно данным Коммерческого регистра, в этом году будет основано рекордное количество новых компаний.