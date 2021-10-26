Архивное фото. ФОТО: Mikhail Metzel/TASS

Около 200 заключенных из колонии №13, расположенной в городе Энгельсе в Саратовской области, написали заявления в правоохранительные органы после визита в колонию общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Около 200 заключенных из колонии №13, расположенной в городе Энгельсе в Саратовской области, написали заявления в правоохранительные органы после визита в колонию общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

«Всего написано 195 заявлений. 185 из них касаются насилия. В трех заявлениях из 185 речь идет о насилии в ОТБ-1, в 182 - о насилии в ИК-13», - рассказал Интерфаксу глава саратовской ОНК Денис Соболев.

ОТБ-1 - областная туберкулезная больница Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). О жестоких пытках и сексуальном насилии в этом учреждении стало известно в сентябре после публикации проекта Gulagu.net, которому передал видеозаписи бывший заключенный Сергей Савельев.

После обнародования фактов насилия было возбуждено несколько уголовных дел по фактам пыток, а самого Савельева, как стало известно в субботу, объявили в розыск.

Адвокат заключенных Снежана Мунтян заявила ТАСС, что заявления о пытках, избиениях и вымогательстве денег написали более 400 заключенных ИК-13.

По словам Мунтян, к ней обратились более 20 заключенных, которые «хотят написать заявления на пытки в ОТБ-1». «Однако на них оказывается давление со стороны администраций колоний, чтобы они этого не делали», - сказала она.

Неделю назад и пресс-служба саратовского управления ФСИН, и Соболев называли недостоверной информацию о том, что в колонии №13 сотни заключенных отказались выходить на работу. Соболев говорил тогда Интерфаксу, что в одном из отрядов произошла драка среди заключенных, ими же эта драка была остановлена. «Не подтвердилась информация о вызове спецназа», - рассказывал он.

Спустя три дня следователи завели против десятерых осужденных из колонии в Энгельсе уголовные дела - против двух по статье о насилии в отношении сотрудника ФСИН и еще против восьми по статье о насилии в отношении осужденного.

По данным следствия, 20 октября восемь осужденных избили девятерых осужденных в общежитии одного из отрядов колонии №13 «из мести за оказанное ими содействие администрации учреждения». Двое сотрудников колонии, пытавшиеся разнять дерущихся, получили травмы, сообщало следствие.

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин говорил, что его проект получил и вывез из России более 1 тысячи видеофайлов ФСИН, которые подтверждают системный характер пыток заключенных в Саратовской области и других регионах России.

Передавший эти записи Савельев рассказывал Би-би-си, что он работал за компьютером в ОТБ-1 и увидел пытки на съемках с видеорегистраторов, которые обязаны носить сотрудники учреждения.

«По прошествии некоторого времени я подумал, что я буду это собирать, еще не зная, для чего. То есть еще четкого плана действий не было, - рассказывал Савельев. - Не всегда получалось успеть скопировать, но то, что удавалось, я все методично складывал, архивировал, прятал».

Тем временем уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала смелым поступком решение Савельева передать видеоархив пыток в колонии. Об этом она сказала во вторник в эфире радиостанции «Вести FM».