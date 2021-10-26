Фото ⟩ Говорите, квартиры дорожают? Взгляните на эту: далековато, но дешево
Однокомнатная квартира с новым ремонтом и по доступной цене, но довольно далеко от Таллинна, ждет покупателя на интернет-аукционе, сообщает Kodustiil.
Однокомнатная квартира с новым ремонтом и по доступной цене, но довольно далеко от Таллинна, ждет покупателя на интернет-аукционе, сообщает Kodustiil.
Если вы хотите иметь недорогую крышу над головой и вам все равно, где жить, то сейчас самое время покинуть большой город и переехать в деревню под названием «Городская» - Линна, недалеко от Тырва. Там продается меблированная и отремонтированная однокомнатная квартира.
Ежемесячные счета за коммунальные услуги в этой квартире составляют около 80 евро, плюс оплата по счетчикам. Многоквартирный дом отапливается котельной, поэтому собственники квартир сами должны пополнять запас дров. По договоренности, квартиру можно будет осмотреть 29 и 31 октября.
В данный момент цена квартиры 5748 евро. Вы можете сделать свое предложение по цене на портале аукциона osta.ee.