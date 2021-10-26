Фото ⟩ Говорите, квартиры дорожают? Взгляните на эту: далековато, но дешево

Если вы хотите иметь недорогую крышу над головой и вам все равно, где жить, то сейчас самое время покинуть большой город и переехать в деревню под названием «Городская» - Линна, недалеко от Тырва. Там продается меблированная и отремонтированная однокомнатная квартира.