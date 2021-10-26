Картина дня: лишенная депутатской неприкосновенности Репс, нападение на медсестру и фабрика по разведению щенков
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 октября.
Первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания Рийгикогу стало лишение центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Читать далее...
Критическое распространение коронавируса может изменить ситуацию для вакцинированных близких контактов. Согласно нынешним правилам, вакцинированный человек, побывавший в близком контакте с зараженным коронавирусом, не должен оставаться в карантине. Однако, по оценке советника министра образования Марио Кадастика, привитые близкие контакты должны оставаться в карантине сразу, когда в семье появляется коронапозитивный. Читать далее...
Сильвия Адов училась на повара и работала в этой сфере до начала пандемии. Когда начавшаяся два года назад коронапандемия постепенно начала давить на сферу общественного питания, Сильвия решила, что профессия повара исчерпала себя и пришло время перемен в карьере. Поскольку сама Сильвия часто нуждалась в медицинской помощи, это заставило ее задуматься о профессии медсестры. «То, что мне часто требовалась медицинская помощь, было даже хорошо, поскольку, когда я была в больнице, я видела, что эти люди там делают. Это очень благородная работа, и я чувствовала, что хочу этим заниматься». Читать далее…
Переполненность больниц пациентами с коронавирусом приводит к задержкам в плановом лечении, поэтому многим людям приходится месяцами страдать от боли и опасаться возможного ухудшения здоровья. Читать далее...
Вчера, 25 октября, утром полиция получила вызов в Центр здоровья, который находится рядом с Пярнуской больницей, где 57-летний мужчина напал на свою жену, работающую в кабине вакцинации медсестрой. Читать далее...
Европейский департамент по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna против коронавируса всем людям в возрасте от 18 лет и старше. Читать далее...
На окраине Хаапсалу один старый и больной человек уже много лет живет там под открытым небом, рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija. 76-летний Йоханнес поселился возле гаражей у Хаапсалуской больницы, в непосредственной близости от больших многоквартирных домов. По словам некоторых горожан, мужчина живет таким образом почти десять лет. Читать далее...
Уже на протяжении нескольких лет Спасательный департамент пугает население разнообразными катаклизмами и дает очень добрые советы. Вот, говорит, например, ураган ка-ак задует – и все вы останетесь без еды, воды, электричества и газа. Поэтому запасайтесь на неделю. Читайте мнение Марианны Тарасенко здесь.
Пелевина по осени читают. Ну или в конце лета – примерно в это время уже который год традиционно выходит его новая книга. Будто лягушка прыгает в старый пруд, слышится всплеск, блогосфера колышется: все спешат прочесть книгу, о ней отозваться, ажиотаж достигает пика – и сходит на нет. Читайте рецензию Николая Караева здесь.
Несколько месяцев назад приют Varjupaikade MTÜ поделился ужасающей историей о 27-и собаках, похожих на доберманов, которые были спасены из ужасных условий. К сожалению, защитники животных часто оказываются на таких фабриках по разведению щенков. В очередной раз, под руководством работников приюта, зоозащитники спасают собак от рук заводчиков - на этот раз это собаки, похожие на колли, всего их 25. Читать далее…
Консультационный центр ЕС Департамента защиты прав потребителей и технического надзора сообщает о начале процесса ликвидации организатора концертов SIA PARTER.LV, который организовал некоторые мероприятия в Эстонии и зарегистрирован в Латвии. Потребителей, у которых есть претензии к компании, просят представить их ликвидатору не позднее 1 ноября. Читать далее…
Уход депутата Таллиннского горсобрания Кайрет Реммак-Грассманн из рядов EKRE означает, что к коалиционным переговорам добавилась одна переменная. Центристской партии нужно всего два дополнительных голоса, чтобы получить абсолютное большинство, а Реммак-Грассманн в настоящее время не состоит ни в одной фракции и планирует голосовать, по ее словам, руководствуясь лишь совестью. Читать далее…