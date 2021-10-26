Картина дня: лишенная депутатской неприкосновенности Репс, нападение на медсестру и фабрика по разведению щенков

Майлис Репс лишили депутатской неприкосновенности

Первым вопросом повестки дня сегодняшнего заседания Рийгикогу стало лишение центристки Майлис Репс депутатской неприкосновенности. Читать далее...

Критическая ситуация с коронавирусом может изменить правила карантина для вакцинированных

Критическое распространение коронавируса может изменить ситуацию для вакцинированных близких контактов. Согласно нынешним правилам, вакцинированный человек, побывавший в близком контакте с зараженным коронавирусом, не должен оставаться в карантине. Однако, по оценке советника министра образования Марио Кадастика, привитые близкие контакты должны оставаться в карантине сразу, когда в семье появляется коронапозитивный. Читать далее...

Со школьной скамьи на коронафронт: хочу помочь людям вернуться домой, а не уехать на катафалке

Сильвия Адов училась на повара и работала в этой сфере до начала пандемии. Когда начавшаяся два года назад коронапандемия постепенно начала давить на сферу общественного питания, Сильвия решила, что профессия повара исчерпала себя и пришло время перемен в карьере. Поскольку сама Сильвия часто нуждалась в медицинской помощи, это заставило ее задуматься о профессии медсестры. «То, что мне часто требовалась медицинская помощь, было даже хорошо, поскольку, когда я была в больнице, я видела, что эти люди там делают. Это очень благородная работа, и я чувствовала, что хочу этим заниматься». Читать далее…

«Жду в очереди уже больше года». Ограничение планового лечения вынуждает людей обращаться к платной медицине

Переполненность больниц пациентами с коронавирусом приводит к задержкам в плановом лечении, поэтому многим людям приходится месяцами страдать от боли и опасаться возможного ухудшения здоровья. Читать далее...

Инцидент в кабинете вакцинации: на медсестру напали с ножом

Вчера, 25 октября, утром полиция получила вызов в Центр здоровья, который находится рядом с Пярнуской больницей, где 57-летний мужчина напал на свою жену, работающую в кабине вакцинации медсестрой. Читать далее...

В ЕC одобрили введение бустерной дозы Moderna для лиц старше 18 лет

Европейский департамент по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение бустерной дозы вакцины Moderna против коронавируса всем людям в возрасте от 18 лет и старше. Читать далее...

Пожилой мужчина живет среди гор мусора возле гаражей: «Вонь убийственная!»

На окраине Хаапсалу один старый и больной человек уже много лет живет там под открытым небом, рассказывает в очередном выпуске программа Kuuuurija. 76-летний Йоханнес поселился возле гаражей у Хаапсалуской больницы, в непосредственной близости от больших многоквартирных домов. По словам некоторых горожан, мужчина живет таким образом почти десять лет. Читать далее...

Ходите, дама, с веером, чешитесь коромыслом