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Парад в честь Дня победы пройдет на Сааремаа

Парад в Пайде. Фото иллюстративное. ФОТО: Dmitri Kotjuh

Организуемый Кайтселийтом парад в честь Дня победы пройдет в будущем году в Курессааре на Сааремаа.

Волостная управа Сааремаа сообщила, что в понедельник получила письмо, в котором президент Алар Карис выразил пожелание, чтобы парад в честь Дня победы состоялся 23 июня 2022 года в Курессааре.

По словам волостного старейшины Микка Туйска, это замечательная и долгожданная новость. «Первый и пока единственный в Эстонии морской парад в честь Дня победы состоялся на Сааремаа в 2006 году. 16 лет спустя крупный парад снова будет проведен на Сааремаа, на этот раз в Курессааре",- сказал Туйск.

Парад в честь Дня победы организует Кайтселийт. В этом году парад проходил в Пайде, в нем принимали участие около 800 членов Кайтселийта, члены объединений Найскодукайтсе, Нооред коткад и Кодутютред, а также представители союзных войск.

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