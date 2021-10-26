Парад в честь Дня победы пройдет на Сааремаа

Волостная управа Сааремаа сообщила, что в понедельник получила письмо, в котором президент Алар Карис выразил пожелание, чтобы парад в честь Дня победы состоялся 23 июня 2022 года в Курессааре.

По словам волостного старейшины Микка Туйска, это замечательная и долгожданная новость. «Первый и пока единственный в Эстонии морской парад в честь Дня победы состоялся на Сааремаа в 2006 году. 16 лет спустя крупный парад снова будет проведен на Сааремаа, на этот раз в Курессааре",- сказал Туйск.