За несколько дней из партии EKRE вышли 24 человека
После субботней акции протеста на площади Вабадузе количество членов EKRE сократилось на 24 человека.
После субботней акции протеста на площади Вабадузе количество членов EKRE сократилось на 24 человека.
Если по состоянию на 24 октября в партии EKRE состояли 10 042 человека, сейчас их уже 10 018 человек, пишет Postimees.
Среди самых известных членов EKRE, которые объявили о своем уходе, присяжный адвокат Урмас Симон, член Таллиннской городской управы Кайрет Реммак-Грассманн и член волостного совета Кадрина Сийм Умеров.