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За несколько дней из партии EKRE вышли 24 человека

Конгресс EKRE. ФОТО: Mihkel Maripuu

После субботней акции протеста на площади Вабадузе количество членов EKRE сократилось на 24 человека.

Если по состоянию на 24 октября в партии EKRE состояли 10 042 человека, сейчас их уже 10 018 человек, пишет Postimees.

Среди самых известных членов EKRE, которые объявили о своем уходе, присяжный адвокат Урмас Симон, член Таллиннской городской управы Кайрет Реммак-Грассманн и член волостного совета Кадрина Сийм Умеров.

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