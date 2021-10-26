Введенные из-за коронавируса ограничения не касаются доноров крови

По словам руководителя центра крови Северо-Эстонской региональной больницы Аве Леллеп, относительно доноров действуют прежние правила. «Мы не изменили ограничения, потому что ни от Департамента здоровья, ни от Департамента лекарственных средств не поступало никаких распоряжений. Сбор крови должен продолжаться и продолжается», - сказала во вторник Леллеп BNS.

По словам Леллеп, в настоящее время запасы крови стабильные, заказы медучреждений на кровь выполняются полностью.

Центр крови просит всех доноров быть в масках, при необходимости маска предоставляется. Доноры не обязаны предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или негативный тест.

Болеющие COVID-19 сдавать кровь не могут. Если донор контактировал с человеком с подтвержденным диагнозом COVID-19, он может сдать кровь через 14 дней после контакта с пациентом, а после отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2 на 10-й день. Если донор болел COVID-19, сдать кровь можно через 14 дней после исчезновения симптомов или отрицательного теста на РНК.

Вакцинация против COVID-19 не является препятствием для сдачи крови, и сдача крови разрешена привитому любой из вакцин, используемых в Эстонии, если донор чувствует себя хорошо и нет побочных эффектов.