Таллинн открывает пункт консультирования и вакцинации в районе Ласнамяэ
За шесть дней в пунктах консультирования и вакцинации от коронавируса, открытых в четырех районах Таллинна, прививку получили 1466 человек, из них 1076 - первую дозу вакцины. В субботу, 30 октября, открывается еще один пункт консультирования и вакцинации, который будет расположен в центре культуры «Линдакиви» в районе Ласнамяэ. Работу продолжат и вакцинационные палатки, размещенные в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кесклинн.