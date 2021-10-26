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Таллинн открывает пункт консультирования и вакцинации в районе Ласнамяэ

Дозы вакцины. ФОТО: Kristjan Teedema

За шесть дней в пунктах консультирования и вакцинации от коронавируса, открытых в четырех районах Таллинна, прививку получили 1466 человек, из них 1076 - первую дозу вакцины. В субботу, 30 октября, открывается еще один пункт консультирования и вакцинации, который будет расположен в центре культуры «Линдакиви» в районе Ласнамяэ. Работу продолжат и вакцинационные палатки, размещенные в районах Хааберсти, Пыхья-Таллинн и Кесклинн.

«В этих палатках мы предлагаем населению удобную возможность получить консультацию, а при желании – и вакцинироваться. Поскольку горожане хорошо восприняли эту возможность, было принято решение продлить период работы трех наиболее популярных вакцинационных палаток как минимум еще на неделю и открыть дополнительный пункт в районе Ласнамяэ, - отметила координатор столичной мэрии по вопросам коронавирусной инфекции Эстер Эпик. - Мы благодарим горожан, которые уже воспользовались этой возможностью, и приглашаем в вакцинационные пункты всех желающих получить прививку, а также людей, у которых есть вопросы о вакцинации. Вакцинация помогает защитить себя и близких. К тому же, с каждым днем растет потребность в поддержке системы здравоохранения, нагрузка на которую достигла критической отметки».

«Важно помнить о том, что вакцина нужна и людям, которые перенесли заболевание. В этом случае лучшее время для вакцинации – спустя полгода после выздоровления, - добавил старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет. – Хотя показатель заболеваемости в Ласнамяэ ниже, чем прежде, мы обеспокоены общей тенденцией к росту уровня инфицирования. Я призываю всех воспользоваться возможностью и пройти вакцинацию».

В районе Ласнамяэ пункт консультирования и вакцинации будет открыт в центре культуры «Линдакиви» по будням с 12 до 19 часов, по выходным – с 10 до 17 часов.

В Хааберсти палатка, в которой можно получить консультацию и прививку от коронавируса, расположена на парковке Maxima XXX по адресу Эхитаяте теэ, 148. Пункт работает по рабочим дням с 12 до 19 часов, по выходным с 10 до 15 часов. В районе Пыхья-Таллинн пункт расположен во дворе районной управы (ул. Кари, 13). Он работает ежедневно с 10 до 17 часов. В районе Кесклинн, на парковке Центрального рынка (ул. Ластекоду, 11b) проконсультироваться или получить прививку можно по будням с 9 до 16 часов, на выходных с 9 до 15 часов.

Получить прививку от COVID-19 могут лица, достигшие 12-летнего возраста. При себе необходимо иметь удостоверяющий личность документ. На месте предлагаются препараты Pfizer/BioNTech и Moderna (для полного курса нужны две дозы), а также вакцина Janssen (достаточно одной дозы). Услугу консультирования и вакцинации предоставляет предприятие Eldred OÜ.

За шесть дней работы пунктов вакцинации бустерную дозу получили 205 человек. Бустерная доза рекомендована людям старше 65 лет не ранее чем спустя полгода с момента завершения курса вакцинации. Люди в возрасте от 18 до 64 лет, прошедшие первичный курс вакцинации, при желании могут получить бустерную дозу вакцины не ранее чем спустя восемь месяцев с момента прохождения курса.

В качестве бустерной дозы используется одобренная в Евросоюзе содержащая мРНК вакцина Comirnaty (Pfizer/BioNTech). Вакцину Comirnaty в качестве бустерной дозы можно применять независимо от того, каким из используемых в Эстонии препаратов был пройден курс вакцинации.

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