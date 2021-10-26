Умер легендарный футбольный тренер

"Практически невозможно описать то, что Уолтер значил для каждого из нас в "Рейнджерс". Его характер и лидерство были непревзойденными и надолго останутся в памяти всех, с кем он работал в течение двух сроков в качестве главного тренера команды", - приводятся слова председателя совета директоров клуба Дугласа Парка.