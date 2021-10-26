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Минздрав Латвии подаст запрос об объявлении мобилизации

Иллюстративное фото. ФОТО: Paula Čurkste/LETA

29 октября, в пятницу, Министерство здравоохранения Латвии планирует подать правительству запрос об объявлении мобилизации, пишет Rus.TVNET.

Об этом сообщила на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий. Для этого необходимо использовать определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.

По прогнозам Минздрава, распоряжение о мобилизации придется объявить уже 2 ноября.

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