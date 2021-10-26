Минздрав Латвии подаст запрос об объявлении мобилизации

Об этом сообщила на заседании Кабинета министров руководитель Центра медицины катастроф Службы неотложной медицинской помощи Дита Хейберга.

Мобилизация означает, что целенаправленно планируются и подготавливаются меры военной или гражданской обороны с целью предотвращения угрозы государству или ликвидации ее последствий. Для этого необходимо использовать определенные человеческие, материальные и финансовые ресурсы.