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Адвокаты: власти собираются незаметно повысить налоговую нагрузку

Алар Йыкс. ФОТО: Konstantin Sednev

В конце сентября правительство инициировало законопроект, который обернется дополнительной налоговой нагрузкой для потребителей, пишут Аллар Йыкс и Пийбе Лехтсаар.

Рийгикогу рассматривает законопроект об изменении Закона о конкуренции. Цель этого законопроекта под номером 442 – установить плату для подчиняющихся надзору Департамента конкуренции водных предприятий, сетевых компаний в секторе электроэнергии, центрального отопления и природного газа, а также производителей теплоэнергии. Другими словами, предприятия хотят обязать платить государству за то, чтобы за их деятельностью осуществлялся надзор, пишет Rus.ERR.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, предприятия включают плату за надзор в список оказываемых конечным потребителям услуг.

Поскольку планируемая плата за надзор не является пошлиной и предприниматель взамен ничего конкретного не получает, то ее можно назвать косвенным или скрытым налогом. 

Подробнее можно прочесть тут.

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