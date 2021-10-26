Адвокаты: власти собираются незаметно повысить налоговую нагрузку

Рийгикогу рассматривает законопроект об изменении Закона о конкуренции. Цель этого законопроекта под номером 442 – установить плату для подчиняющихся надзору Департамента конкуренции водных предприятий, сетевых компаний в секторе электроэнергии, центрального отопления и природного газа, а также производителей теплоэнергии. Другими словами, предприятия хотят обязать платить государству за то, чтобы за их деятельностью осуществлялся надзор, пишет Rus.ERR.