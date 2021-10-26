Умер журналист Ярослав Толстиков
В понедельник, 25 октября, в Таллинне на 92-м году жизни скончался ветеран русской журналистики Эстонии Ярослав Толстиков, пишет Rus.ERR.
В понедельник, 25 октября, в Таллинне на 92-м году жизни скончался ветеран русской журналистики Эстонии Ярослав Толстиков, пишет Rus.ERR.
Похороны состоятся 29 октября на столичном кладбище Рахумяэ в 13:00. Попрощаться с журналистом можно будет в часовне кладбища, передает Tribuna.ee.
Ярослав Толстиков родился в 1930 году в Подмосковье. Приехал в Эстонию в 1954 году. Толстиков сотрудничал с разными изданиями, но дольше всего - 35 лет - проработал в "Советской Эстонии"/"Эстонии". Немало статей Толстиков написал и для газеты "Молодежь Эстонии". В последние годы его материалы выходили на портале Tribuna.ee.