Умер журналист Ярослав Толстиков

Похороны состоятся 29 октября на столичном кладбище Рахумяэ в 13:00. Попрощаться с журналистом можно будет в часовне кладбища, передает Tribuna.ee.

Ярослав Толстиков родился в 1930 году в Подмосковье. Приехал в Эстонию в 1954 году. Толстиков сотрудничал с разными изданиями, но дольше всего - 35 лет - проработал в "Советской Эстонии"/"Эстонии". Немало статей Толстиков написал и для газеты "Молодежь Эстонии". В последние годы его материалы выходили на портале Tribuna.ee.