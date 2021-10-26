Производители: товары подорожают в магазинах с декабря

Член правления Saaremaa Lihatööstus Кайе Рыым-Лаанет подтвердила радионовостям ERR, что потребители продукции компании еще не почувствовали влияния более высоких затрат на энергию, сырье, упаковку и рабочую силу, но торговцев уже уведомлены о повышении цен на некоторые группы товаров.

«С начала декабря некоторые вареные продукты, фарш и полукопченые продукты станут дороже на 5-7 процентов», - сказала Рыым-Лаанет. Помимо более высоких затрат на энергию, сырье, упаковку и рабочую силу, выросли расходы на логистику, а запасные части для оборудования стали дороже. «Нет той области, где бы рост цен не повлиял и на нас», - добавил он.

Яанус Муракас, глава E-Piim, также подтвердил, что подорожание необходимых для производства продуктов питания ресурсов ощущается в течение нескольких месяцев. «За несколько месяцев себестоимость продукта очень быстро выросла. Рост цен на дизельное топливо уже составил 40 процентов. Газ подорожал на 300 процентов. Цены на упаковку в зависимости от материала выросли на 20-50 процентов. Повышение заработной платы у компаний происходит постоянно».