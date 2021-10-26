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Производители: товары подорожают в магазинах с декабря

Фото иллюстративное. ФОТО: Maanus Masing / Saarte Hääl

Время дешевой еды прошло. В начале декабря цены на отечественные продукты питания вырастут из-за роста цен на энергоносители, сырье и рабочую силу, пишет Postimees.

Член правления Saaremaa Lihatööstus Кайе Рыым-Лаанет подтвердила радионовостям ERR, что потребители продукции компании еще не почувствовали влияния более высоких затрат на энергию, сырье, упаковку и рабочую силу, но торговцев уже уведомлены о повышении цен на некоторые группы товаров.

«С начала декабря некоторые вареные продукты, фарш и полукопченые продукты станут дороже на 5-7 процентов», - сказала Рыым-Лаанет. Помимо более высоких затрат на энергию, сырье, упаковку и рабочую силу, выросли расходы на логистику, а запасные части для оборудования стали дороже. «Нет той области, где бы рост цен не повлиял и на нас», - добавил он.

Яанус Муракас, глава E-Piim, также подтвердил, что подорожание необходимых для производства продуктов питания ресурсов ощущается в течение нескольких месяцев. «За несколько месяцев себестоимость продукта очень быстро выросла. Рост цен на дизельное топливо уже составил 40 процентов. Газ подорожал на 300 процентов. Цены на упаковку в зависимости от материала выросли на 20-50 процентов. Повышение заработной платы у компаний происходит постоянно».

Муракас признался, что цены на удобрения выросли на 300-400 процентов. «Если мы продолжим в том же духе, то я не говорю, что у нас возникнет нехватка продуктов питания, но временами могут возникать трудности с их доступностью, - сказал Муракас. - Время дешевой еды прошло. Мы частично сами заработали это своим отношением к производству продуктов питания и сельской местности.

 

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