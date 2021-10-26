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Бывший замначальника главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД Андрей Новосельцев найден убитым на его даче в Новой Москве. В 1990-х и начале 2000-х годов он расследовал ряд громких уголовных дел, пишет Би-би-си.

По данным российских СМИ, тело 69-летнего Новосельцева с множественными ножевыми ранениями было обнаружено в ночь на понедельник в садовом товариществе "Родник-1" возле поселения Десеновское. Отставного полковника убили в бане. Тело обнаружила его дочь.

Как пишет "Московский комсомолец", 23 октября 69-летний Новосельцев заходил в гости к дочери на соседней улице. Пообщавшись с внуками, дочерью и зятем, он ушел к себе. После этого ему долгое время никто не мог дозвониться.

Утром 25 октября дочь решила сходить к отцу. Около 16:30 она пришла на его участок и обнаружила его мертвым. Тело с ножевыми ранениями находилось в бане.

Как сообщила старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова, возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Причины убийства пока не установлены. На данный момент изучаются две основные версии - месть и ограбление.

По информации российских СМИ, Новосельцев не говорил родственникам, что ждёт гостей. Известно, что у убитого пропал сотовый телефон, но в доме беспорядка не обнаружено.

Андрей Новосельцев считался одним из лучших специалистов по экономическим преступлениям, отмечает "МК". Он занимал должность замначальника ГУБЭП МВД (ныне - главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции).

Как отмечает РИА Новости, именно он возглавлял оперативную группу, расследовавшую заказное убийство губернатора Магаданской области Валентина Цветкова. Его застрелили в Москве на Новом Арбате в октябре 2002 года. Основная версия убийства губернатора - борьба за распределение квот на вылов рыбы и котроль над золотодобычей. Позднее убийц удалось найти и задержать.