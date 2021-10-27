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Фото ⟩ В Харьюмаа продается большой дом весьма необычного вида

ФОТО: KV.EE

Уникальный особняк ждет новых хозяев в окружении соснового леса в Падизе, передает Kodustiil.

Дом, построенный по проекту архитектора Индрека Алльманна, прекрасно гармонирует с окружающим его сосновым лесом. Двухэтажный шестикомнатный дом, стоящий на земельном участке площадью 10 000 м2, выставлен на продажу за 420 000 евро.

ФОТО: KV.EE

В двухэтажном деревянном доме шесть комнат: гостиная с окнами от пола до потолка и открытой кухней, четыре спальни, комната для развлечений, а также сауна с душевой, гардеробная, ванная, туалет и терраса, выходящая на солнечную сторону.

ФОТО: KV.EE

В настоящее время для отопления дома используются дрова, покупатель получит двухгодичный запас дров, но котел можно перенастроить и на  древесные пеллеты. 

ФОТО: KV.EE

С подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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