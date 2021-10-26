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Волостью Харку будут руководить "Отечество", Harku Liit и EKRE

Договор подписан. ФОТО: Harku vallavalitsus / Madis idnurm

В волости Харку Харьюского уезда во вторник коалиционный договор заключили "Отечество", избирательный союз Harku Liit и Консервативная народная партия (EKRE).

Получившая на выборах Харкуского волостного собрания четыре мандата "Отечество", получивший также четыре мандата Harku Liit и получившая три мандата EKRE во вторник вечером подписали коалиционный договор, сообщил пресс-секретарь волостной управы. У коалиции 11 мест в 21-местном волостном собрании.

Основные темы коалиционного договора на период 2021-2025: поддержание текущего паттерна заселения волости, контроль над ростом населения, охрана природы, завершение создания новых природоохранительных объектов, развитие инфраструктуры образования, строительство зала для занятий спортом, а также строительство нового волостного центра, культурного центра и волостного дома. Стороны также считают важным оформление публичного пространства волости и разнообразие возможностей двигаться на природе.

В соответствии с договором волостного старейшину назначит "Отечество", а председателя собрания Harku Liit.

Первое заседание 10-го созыва волостного собрания Харку состоится после того, как избирательная комиссия Харкуской волости утвердит и провозгласит результаты выборов. На заседании выберут председателя и вице-председателя волостного собрания и будет выслушано прошение об отставке волостной управы. Новый состав волостной управы на следующем заседании выберет и утвердит новый состав волостного собрания.

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