Волостью Харку будут руководить "Отечество", Harku Liit и EKRE

Получившая на выборах Харкуского волостного собрания четыре мандата "Отечество", получивший также четыре мандата Harku Liit и получившая три мандата EKRE во вторник вечером подписали коалиционный договор, сообщил пресс-секретарь волостной управы. У коалиции 11 мест в 21-местном волостном собрании.

Основные темы коалиционного договора на период 2021-2025: поддержание текущего паттерна заселения волости, контроль над ростом населения, охрана природы, завершение создания новых природоохранительных объектов, развитие инфраструктуры образования, строительство зала для занятий спортом, а также строительство нового волостного центра, культурного центра и волостного дома. Стороны также считают важным оформление публичного пространства волости и разнообразие возможностей двигаться на природе.

В соответствии с договором волостного старейшину назначит "Отечество", а председателя собрания Harku Liit.