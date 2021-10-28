Здание общежития вышеозначенного учебного заведения прожило длинную и, надеюсь, не самую скучную жизнь. Первоначально здание по адресу улица Виллема Реймана, 8 строилось как общежитие Таллиннского педагогического института, им и служило, а позже студентов-педагогов сменили студенты-художники: его передали Таллиннскому художественному институту. Главным архитектором проекта был Алар Котли – самый известный и, можно сказать, знаковый эстонский архитектор своего времени. Проектирование здания началось в 1953 году в соответствии с принятыми тогда архитектурными канонами. Первоначальный проект в неоклассическом стиле предусматривал фасад с богатым лепным декором.