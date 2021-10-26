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Евросоюз в прошлом году неправильно использовал почти четыре миллиарда евро

ФОТО: Reuters/ScanPix

Евросоюз в прошлом году растратил почти четыре миллиарда евро, сообщила во вторник Европейская счетная палата.

Палата оценивает, расходуется ли бюджет ЕС согласно правилам ЕС. Средства могут быть неправильно использованы из-за ошибок в бухгалтерии, отклонения от первоначальной цели и в результате мошенничества, пишет Rus.TVNET.

Европейская счетная палата пришла к выводу, что растрачены 2,7% от проверенных расходов в размере 147,8 миллиардов евро, это примерно столько же, сколько и в прошлые годы.

В большинстве случаев были допущены ошибки в процессах закупок, намеренного мошенничества не происходило, указала палата.

"Ошибки, которые наши аудиторы находили чаще всего, были связаны с необоснованными запросами на выплату возмещений, несоответствующими проектами, активностями или получателями, ошибками в публичных закупках и получении господдержки", говорится в сообщении.

Шесть дел были переданы Европейскому бюро по борьбе с коррупцией (OLAF). В прошлом году учреждению были переданы девять дел.

В отчете также освещаются проблемы, с которыми может столкнуться программа ЕС по восстановлению экономики после пандемии. На эту программу предусмотрены 1,8 триллионов евро.

"В следующие семь лет ЕС потратит значительно больше, чем в прошлом периоде программы", говорится в сообщении. Это создает очевидную необходимость эффективно проверить, как тратятся деньги Евросоюза.

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