В домах в Ласнамяэ пропала вода
Жители Ласнамяэ начали сообщать об отсутствии воды. В Tallinna vesi сообщили, что произошла авария на магистральном трубопроводе.
Жители Ласнамяэ начали сообщать об отсутствии воды. В Tallinna vesi сообщили, что произошла авария на магистральном трубопроводе.
Подобные сообщения стали поступать от жителей улиц Коорти, Паэкааре, Паэ, Кивила, Пунане, Паэпарги и т.д.
В Talllinna vesi подтвердили, что проблема с подачей воды именно в столичном районе Ласнамяэ в связи с аварией на магистральном трубопроводе.
Подробную информацию о сроках ликвидации аварии можно будет найти на tallinnavesi.ee, пока что информации нет, но ее обещают опубликовать при первой возможности.