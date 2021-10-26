В домах в Ласнамяэ пропала вода

В Talllinna vesi подтвердили, что проблема с подачей воды именно в столичном районе Ласнамяэ в связи с аварией на магистральном трубопроводе.

Подробную информацию о сроках ликвидации аварии можно будет найти на tallinnavesi.ee, пока что информации нет, но ее обещают опубликовать при первой возможности.