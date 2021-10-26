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В домах в Ласнамяэ пропала вода

Ласнамяэ. ФОТО: Sander Ilvest

Жители Ласнамяэ начали сообщать об отсутствии воды. В Tallinna vesi сообщили, что произошла авария на магистральном трубопроводе. 

Подобные сообщения стали поступать от жителей улиц Коорти, Паэкааре, Паэ, Кивила, Пунане, Паэпарги и т.д.

В Talllinna vesi подтвердили, что проблема с подачей воды именно в столичном районе Ласнамяэ в связи с аварией на магистральном трубопроводе.

Подробную информацию о сроках ликвидации аварии можно будет найти на tallinnavesi.ee, пока что информации нет, но ее обещают опубликовать при первой возможности. 

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