За минувший день в ДТП пострадали три человека
Во вторник в трех серьезных дорожно-транспортных происшествиях в разных частях Эстонии пострадали три человека.
Во вторник в трех серьезных дорожно-транспортных происшествиях в разных частях Эстонии пострадали три человека.
Первая авария произошла в 13.06 в Кохтла-Ярве у домм на Ахтмеском шоссе, 24, где 43-летний мужчина, сдавая задним ходом на Volvo S80, сбил пешеходе, 71-летнюю женщину, сидевшую на роляторе. Как сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны, пешехода доставили в центральную больницу Ида-Виру.
Вторая авария произошла в 17.04 в Маарду на Тыльвику-теэ, 45, где 54-летний мужчина не справился с управлением фургоном Renault Traffic и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 48-летний мужчина. Водитель Renault был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.
Третья авария произошла в 18.25 у дома на Линнамяэ-теэ, 4 в Таллинне, где 56-летний мужчина на Opel Zafira сбил 20-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.