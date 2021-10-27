За минувший день в ДТП пострадали три человека

Первая авария произошла в 13.06 в Кохтла-Ярве у домм на Ахтмеском шоссе, 24, где 43-летний мужчина, сдавая задним ходом на Volvo S80, сбил пешеходе, 71-летнюю женщину, сидевшую на роляторе. Как сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны, пешехода доставили в центральную больницу Ида-Виру.

Вторая авария произошла в 17.04 в Маарду на Тыльвику-теэ, 45, где 54-летний мужчина не справился с управлением фургоном Renault Traffic и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 48-летний мужчина. Водитель Renault был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.