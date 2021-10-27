Ср, 27.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • За минувший день в ДТП пострадали три человека

За минувший день в ДТП пострадали три человека

Kiirabiauto. ФОТО: Mailiis Ollino

Во вторник в трех серьезных дорожно-транспортных происшествиях в разных частях Эстонии пострадали три человека.

Первая авария произошла в 13.06 в Кохтла-Ярве у домм на Ахтмеском шоссе, 24, где 43-летний мужчина, сдавая задним ходом на Volvo S80, сбил пешеходе, 71-летнюю женщину, сидевшую на роляторе. Как сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны, пешехода доставили в центральную больницу Ида-Виру.

Вторая авария произошла в 17.04 в Маарду на Тыльвику-теэ, 45, где 54-летний мужчина не справился с управлением фургоном Renault Traffic и отклонился на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz, которым управлял 48-летний мужчина. Водитель Renault был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

Третья авария произошла в 18.25 у дома на Линнамяэ-теэ, 4 в Таллинне, где 56-летний мужчина на Opel Zafira сбил 20-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пешеход был доставлен в Ида-Таллиннскую центральную больницу. Более подробные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back