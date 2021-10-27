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В Мульги огонь забрал жизнь человека

На место происшествия выехали несколько спасательных команд. ФОТО: Tairo Lutter

Сегодня утром в центр тревоги сообщили, что в деревне Лилли в волости Мульги горит деревянное жилое здание. К сожалению, огонь забрал жизнь человека.

Еще два человека смогли самостоятельно выбраться из дома, они не пострадали.

Пожар локализовали в 8:25, но в настоящий момент работы по тушению продолжаются. На вызов отреагировали спасательные команды Абья, Нуйа и Тырва.

Причины пожара установят в ходе производства.

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