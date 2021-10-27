В Мульги огонь забрал жизнь человека
Сегодня утром в центр тревоги сообщили, что в деревне Лилли в волости Мульги горит деревянное жилое здание. К сожалению, огонь забрал жизнь человека.
Сегодня утром в центр тревоги сообщили, что в деревне Лилли в волости Мульги горит деревянное жилое здание. К сожалению, огонь забрал жизнь человека.
Еще два человека смогли самостоятельно выбраться из дома, они не пострадали.
Пожар локализовали в 8:25, но в настоящий момент работы по тушению продолжаются. На вызов отреагировали спасательные команды Абья, Нуйа и Тырва.
Причины пожара установят в ходе производства.