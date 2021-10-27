В Эстонии выявили максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

Среди новых заразившихся 1234 человека не были вакцинированы, а 791 полностью прошел курс вакцинации.

По состоянию на утро 27 октября в больницах находится 525 пациентов с коронавирусом. Из них ввиду тяжелой формы симптоматической инфекции COVID-19 в стационарном лечении нуждаются 378 человек, из которых 265 человек (70%) не были вакцинированы, у 113 человек (30%) курс вакцинации завершен.

За сутки открыли 59 новых историй болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом, из них двое не были привиты и четверо были вакцинированы: 47-летний мужчина, 55-летняя женщина, 67-летняя женщина, 68-летний мужчина, 86-летний мужчина и 90-летний мужчина. У всех этих людей были сопутствующие заболевания.

За сутки ввели 7805 доз вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 2464 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 25 397 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 56,7%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).