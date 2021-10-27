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  • Ну и цены! Смотрите, сколько стоит в Англии домик размером с вашу гардеробную

Ну и цены! Смотрите, сколько стоит в Англии домик размером с вашу гардеробную

Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Один из самых маленьких домов в Великобритании, площадь которого можно сравнить со стенным шкафом, продается по весьма впечатляющей цене, сообщает Kodustiil. 

Расположенный в историческом парке Гримстон в графстве Северный Йоркшир один из самых маленьких загородных домов в Англии выставлен на продажу. Площадь одного этажа состоящего из гостиной, спальни, кухни и ванной дома... 3,96 м2. На первом этаже находится спальная зона, по ведущей вниз винтовой лестнице можно попасть в символическую кухню-гостиную, ванную и во внутренний дворик.  Уникальный домик продается за 235 000 фунтов стерлингов (278 897 евро).

Хозяева дома Дебра (60 лет) и Дэйв Боумен (61 год) живут в нем с 2000 года. По словам пары, 21 год назад они жили в большом двухэтажном доме, содержать который в то время им было не по силам. Семья опасалась кардинальных перемен в жизни и сочла покупку этого крошечного домика единственно правильным выбором.

«Атмосфера в доме была настолько привлекательной, что все наши страхи и тревоги исчезли в одно мгновение», — поделилась Дебра с изданием The Sun.

«Это настоящий загородный дом, в котором вы чувствуете себя среди природы, даже если вы всего в 20 минутах от Йорка или Лидса и всего в пяти минутах от автомагистрали. Аэропорт Лидс-Брэдфорд также находится всего в 40 минутах езды», — добавил Дэйв.

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