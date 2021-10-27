Ну и цены! Смотрите, сколько стоит в Англии домик размером с вашу гардеробную

Расположенный в историческом парке Гримстон в графстве Северный Йоркшир один из самых маленьких загородных домов в Англии выставлен на продажу. Площадь одного этажа состоящего из гостиной, спальни, кухни и ванной дома... 3,96 м2. На первом этаже находится спальная зона, по ведущей вниз винтовой лестнице можно попасть в символическую кухню-гостиную, ванную и во внутренний дворик. Уникальный домик продается за 235 000 фунтов стерлингов (278 897 евро).

Хозяева дома Дебра (60 лет) и Дэйв Боумен (61 год) живут в нем с 2000 года. По словам пары, 21 год назад они жили в большом двухэтажном доме, содержать который в то время им было не по силам. Семья опасалась кардинальных перемен в жизни и сочла покупку этого крошечного домика единственно правильным выбором.

One of UK's smallest detached homes is for sale for £235,000 https://t.co/hCVdXW52WP — Andy March - Signboard (@AndySignboard) October 26, 2021

«Атмосфера в доме была настолько привлекательной, что все наши страхи и тревоги исчезли в одно мгновение», — поделилась Дебра с изданием The Sun.