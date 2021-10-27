С понедельника Viking Line будет прибавлять к цене билетов топливный сбор

Viking Line начнет взимать топливный сбор на всех регулярных рейсах и круизах. За купленные до 1 ноября билеты доплачивать не придется, если не будет изменено бронирование. Если забронированная поездка не будет оплачена заранее до регистрации на рейс в порту, к цене будет добавлен топливный сбор, сообщило предприятие.

На рейсах Таллинн-Хельсинки в одном направлении будет дополнительно взиматься 90 центов, на маршрутах Хельсинки-Стокгольм и Турку-Стокгольм в одном направлении по 1,9 евро. Топливный сбор будет взиматься до конца следующего года.