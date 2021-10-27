С понедельника Viking Line будет прибавлять к цене билетов топливный сбор
С 1 ноября в связи с ростом цен на топливо Viking Line будет взимать с пассажиров при бронировании билетов дополнительный сбор на оплату топлива.
С 1 ноября в связи с ростом цен на топливо Viking Line будет взимать с пассажиров при бронировании билетов дополнительный сбор на оплату топлива.
Viking Line начнет взимать топливный сбор на всех регулярных рейсах и круизах. За купленные до 1 ноября билеты доплачивать не придется, если не будет изменено бронирование. Если забронированная поездка не будет оплачена заранее до регистрации на рейс в порту, к цене будет добавлен топливный сбор, сообщило предприятие.
На рейсах Таллинн-Хельсинки в одном направлении будет дополнительно взиматься 90 центов, на маршрутах Хельсинки-Стокгольм и Турку-Стокгольм в одном направлении по 1,9 евро. Топливный сбор будет взиматься до конца следующего года.
«Мы вынуждены предпринять эту экстренную меру, потому что за короткое время цены на топливо выросли намного быстрее, чем ожидалось, - сказал коммерческий директор Viking Line Кай Таколандер. - Перспективы смягчения не видно, и поскольку из-за затянувшейся пандемии финансовое положение предприятия крайне напряженное, мы больше не можем справиться, не вводя топливного сбора».