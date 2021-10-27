Автопарк Tallinna Linnatranspordi AS стал жертвой нападения вандалов

Инцидент произошел в автобусном парке на Кадака-теэ, сообщает Rus.ERR со ссылкой на Пыхьяскую префектуру.

Предприятие оценило ущерб в 5000 евро. «Территория охраняется, поэтому сейчас мы ведем внутреннее расследование, чтобы понять, как это произошло и какие дополнительные меры необходимо принять, чтобы в будущем такого больше не повторилось», - прокомментировали в пресс-службе TLT.