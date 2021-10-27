Таллинн начнет вакцинировать людей на дому

«Следует признать, что ситуация ухудшается и будет ухудшаться. И несмотря на то, что ситуация в Таллинне по-прежнему стабильна по сравнению с другими самоуправлениями, необходимо учитывать, что третья волна также дойдет до столицы», - сказал Кылварт.

По его словам, столица занималась профилактикой и летом, и осенью, предлагая не только вакцинацию, но и другие меры. «С начала сентября мы в третий раз начали раздавать средства индивидуальной защиты, в школах прошла активная вакцинация. После выборов приехали вакцинационные палатки», - сказал Кылварт.

По его словам, положительно то, что количество людей, которым сделали защитные уколы в палатках, растет с каждым днем. «Мы решили, что продолжим вакцинацию в палатках и посмотрим, где нам нужно поставить больше палаток, чтобы привлечь к вакцинации больше людей, а также обратить на нее внимание», - сказал Кылварт.

Начиная с новой недели, те, кто в этом нуждаются, могут заказать вакцинацию на дом. «Это не скорая помощь, но для тех, кто действительно в этом нуждается, такая возможность может быть создана», - сказал Кылварт, добавив, что соответствующий номер телефона будет объявлен на следующей неделе.