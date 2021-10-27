Таллинн начнет вакцинировать людей на дому
Со следующей недели городские власти Таллинна откроют возможность вакцинации на дому, пункт вакцинации также появится на площади Вабадузе.
Со следующей недели городские власти Таллинна откроют возможность вакцинации на дому, пункт вакцинации также появится на площади Вабадузе.
«Следует признать, что ситуация ухудшается и будет ухудшаться. И несмотря на то, что ситуация в Таллинне по-прежнему стабильна по сравнению с другими самоуправлениями, необходимо учитывать, что третья волна также дойдет до столицы», - сказал Кылварт.
По его словам, столица занималась профилактикой и летом, и осенью, предлагая не только вакцинацию, но и другие меры. «С начала сентября мы в третий раз начали раздавать средства индивидуальной защиты, в школах прошла активная вакцинация. После выборов приехали вакцинационные палатки», - сказал Кылварт.
По его словам, положительно то, что количество людей, которым сделали защитные уколы в палатках, растет с каждым днем. «Мы решили, что продолжим вакцинацию в палатках и посмотрим, где нам нужно поставить больше палаток, чтобы привлечь к вакцинации больше людей, а также обратить на нее внимание», - сказал Кылварт.
Начиная с новой недели, те, кто в этом нуждаются, могут заказать вакцинацию на дом. «Это не скорая помощь, но для тех, кто действительно в этом нуждается, такая возможность может быть создана», - сказал Кылварт, добавив, что соответствующий номер телефона будет объявлен на следующей неделе.
Также на площади Вабадузе появится пункт вакцинации, где можно будет сделать ПЦР-тест.