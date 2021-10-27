Константин Хабенский назначен худруком МХТ имени Чехова

Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Государственной премии РФ Женовач уходит с поста художественного руководителя театра по собственному желанию, сказали в ведомстве. «На этой должности его сменит ведущий российский актер, режиссер театра и кино Константин Хабенский», - сообщили в министерстве.

Как заявила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, слова которой привели в ведомстве, «мы с уважением относимся к решению Сергея Васильевича и благодарим его за проделанную работу. Он принял МХТ им. А.П. Чехова в непростой период и в своей деятельности на посту художественного руководителя ориентировался на высокие идеалы творчества, заложенные его предшественниками».

В Минкультуры уточнили, что Женовач продолжит руководить Студией театрального искусства, передает «Интерфакс».

Женовач был назначен худруком театра в марте 2018 год после смерти народного артиста СССР Олега Табакова, который возглавлял театр с 2000 года.

Как отметили в Минкультуры РФ, новому руководству МХТ предстоит продолжить развитие богатых традиций театра и предложить зрителю новые творческие проекты.