Картина дня: ужесточение наказаний, дистанционка в Таллинне и новый топливный сбор
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 октября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 октября.
На сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Калле Китсинг заявил, что отныне шутки закончились: теперь Департамент здоровья и полиция начнут наказывать как частных лиц за отсутствие маски, так и предприятия, которые обязаны следить за ношением масок и проверять ковидные паспорта, но не делают этого. Читать далее...
Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что поскольку нужно защитить работников и учеников школ от заражения коронавирусом, 4, 5, 6, 7 и 8 классы таллиннских муниципальных школ после каникул перейдут на дистанционное обучение. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 155 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2025. Скончались шесть человек. Среди новых заразившихся 1234 человека не были вакцинированы, а 791 полностью прошел курс вакцинации. Читать далее...
Индрек Таранд, который много лет вел судебную тяжбу с лидерами Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в начале лета, наконец, одержал победу, но вместо того, чтобы публично извиниться в средствах массовой информации и выплатить компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки, члены EKRE передали дело в следующую судебную инстанцию. Читать далее...
Во вторник, между двумя и тремя часами дня, в магазине Rimi в Раквере произошел курьезный инцидент. Пожилая женщина отказалась надеть маску и сама позвонила в редакцию Virumaa Teataja и в полицию, чтобы высказаться о происходящем в мире. Читать далее...
Во вторник, в ходе своего визита в Финляндию, президент Эстонии Алар Карис дал интервью местному изданию MTV Uutiset, в котором заявил, что низкий уровень вакцинации жителей Эстонии может объясняться меньшим доверием к правительству. Читать далее...
Вчера бывшему министру народонаселения и члену «Отечества» Рийне Солман диагностировали коронавирус. По словам политика, она перестала ощущать вкус еды, но без теста она бы приняла болезнь за обычную простуду. Читать далее...
Viking Line начнет взимать топливный сбор на всех регулярных рейсах и круизах. За купленные до 1 ноября билеты доплачивать не придется, если не будет изменено бронирование. Если забронированная поездка не будет оплачена заранее до регистрации на рейс в порту, к цене будет добавлен топливный сбор, сообщило предприятие. Читать далее...
В прошлую пятницу Марио Пиццоланте, предприниматель, которому принадлежат тартуские заведения общепита Pirogov и Zavood, через социальные сети призвал людей поддержать врачей, находящихся на грани истощения в условиях пандемии коронавируса. Читать далее...
Психолог Грете Арро рассказала в интервью Postimees, что основанный на науке мир победит, когда появится доверие к экспертам, а самостоятельный анализ поможет поможет определить, в какой момент ход чьих-то мыслей становится искривленным. Читать далее...
Таллиннская городская управа удовлетворила сегодня заявление руководителя Таллиннского департамента городского имущества Эйнике Ури об отставке с 1 ноября 2021 года. Читать далее...
Всемирная популярность, нежданно-негаданно постигшая южнокорейский телесериал от Netflix, – точный диагноз системе, в которой нам приходится жить. Премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября – и меньше чем за месяц ее посмотрели 142 миллиона телезрителей, благодаря чему детище Хван Дон Хёка официально стало самым популярным нетфликсовским сериалом за всю историю платформы. Читать далее...