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  • Эстония
  • Картина дня: ужесточение наказаний, дистанционка в Таллинне и новый топливный сбор

Картина дня: ужесточение наказаний, дистанционка в Таллинне и новый топливный сбор

Terviseamet kontrollimas koos politseiga bussisõitjate maskikandmist. Neile kellel maski ei olnud pakuti esialgu lahkelt tasuta maski. ФОТО: Kristjan Teedema

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 27 октября.

Департамент здоровья: время предупреждений закончилось, мы начинаем наказывать

На сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Калле Китсинг заявил, что отныне шутки закончились: теперь Департамент здоровья и полиция начнут наказывать как частных лиц за отсутствие маски, так и предприятия, которые обязаны следить за ношением масок и проверять ковидные паспорта, но не делают этого. Читать далее...

Кылварт: часть классов столичных школ перейдет на дистанционное обучение

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что поскольку нужно защитить работников и учеников школ от заражения коронавирусом, 4, 5, 6, 7 и 8 классы таллиннских муниципальных школ после каникул перейдут на дистанционное обучение. Читать далее...

В Эстонии выявили максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 155 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2025. Скончались шесть человек. Среди новых заразившихся 1234 человека не были вакцинированы, а 791 полностью прошел курс вакцинации. Читать далее...

Таранд против EKRE: немного извиняются, но на самом деле - нет

Индрек Таранд, который много лет вел судебную тяжбу с лидерами Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в начале лета, наконец, одержал победу, но вместо того, чтобы публично извиниться в средствах массовой информации и выплатить компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки, члены EKRE передали дело в следующую судебную инстанцию. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Пожилая антимасочница вывалила на полицейских все теории заговора разом

Во вторник, между двумя и тремя часами дня, в магазине Rimi в Раквере произошел курьезный инцидент. Пожилая женщина отказалась надеть маску и сама позвонила в редакцию Virumaa Teataja и в полицию, чтобы высказаться о происходящем в мире. Читать далее...

Карис - финским СМИ: ложная информация поступает и от наших политиков и медработников

Во вторник, в ходе своего визита в Финляндию, президент Эстонии Алар Карис дал интервью местному изданию MTV Uutiset, в котором заявил, что низкий уровень вакцинации жителей Эстонии может объясняться меньшим доверием к правительству. Читать далее...

Рийну Солман, ожидавшую бустерную дозу, сразил коронавирус

Вчера бывшему министру народонаселения и члену «Отечества» Рийне Солман диагностировали коронавирус. По словам политика, она перестала ощущать вкус еды, но без теста она бы приняла болезнь за обычную простуду. Читать далее...

Viking Line будет взимать с пассажиров топливный сбор

Viking Line начнет взимать топливный сбор на всех регулярных рейсах и круизах. За купленные до 1 ноября билеты доплачивать не придется, если не будет изменено бронирование. Если забронированная поездка не будет оплачена заранее до регистрации на рейс в порту, к цене будет добавлен топливный сбор, сообщило предприятие. Читать далее...

Инициатор сбора средств для медиков: все это напоминает сценарий фильма

В прошлую пятницу Марио Пиццоланте, предприниматель, которому принадлежат тартуские заведения общепита Pirogov и Zavood, через социальные сети призвал людей поддержать врачей, находящихся на грани истощения в условиях пандемии коронавируса. Читать далее...

Принуждение ломает или защищает, но не заставляет думать

Психолог Грете Арро рассказала в интервью Postimees, что основанный на науке мир победит, когда появится доверие к экспертам, а самостоятельный анализ поможет поможет определить, в какой момент ход чьих-то мыслей становится искривленным. Читать далее...

Глава Таллиннского департамента городского имущества покидает должность: ей выплатят 27 000 евро

Таллиннская городская управа удовлетворила сегодня заявление руководителя Таллиннского департамента городского имущества Эйнике Ури об отставке с 1 ноября 2021 года. Читать далее...

«Игра в кальмара», которая играет в нас

Всемирная популярность, нежданно-негаданно постигшая южнокорейский телесериал от Netflix, – точный диагноз системе, в которой нам приходится жить. Премьера «Игры в кальмара» состоялась 17 сентября – и меньше чем за месяц ее посмотрели 142 миллиона телезрителей, благодаря чему детище Хван Дон Хёка официально стало самым популярным нетфликсовским сериалом за всю историю платформы. Читать далее...

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