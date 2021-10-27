Картина дня: ужесточение наказаний, дистанционка в Таллинне и случай третьей дозы в Кохтла-Ярве

Департамент здоровья: время предупреждений закончилось, мы начинаем наказывать

На сегодняшней пресс-конференции заместитель руководителя штаба чрезвычайной ситуации Департамента здоровья Калле Китсинг заявил, что отныне шутки закончились: теперь Департамент здоровья и полиция начнут наказывать как частных лиц за отсутствие маски, так и предприятия, которые обязаны следить за ношением масок и проверять ковидные паспорта, но не делают этого. Читать далее...

Кылварт: часть классов столичных школ перейдет на дистанционное обучение

Мэр Таллинна Михаил Кылварт отметил, что поскольку нужно защитить работников и учеников школ от заражения коронавирусом, 4, 5, 6, 7 и 8 классы таллиннских муниципальных школ после каникул перейдут на дистанционное обучение. Читать далее...

В Эстонии выявили максимум заразившихся коронавирусом с начала пандемии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 10 155 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 2025. Скончались шесть человек. Среди новых заразившихся 1234 человека не были вакцинированы, а 791 полностью прошел курс вакцинации. Читать далее...

В Кохтла-Ярве школьная медсестра случайно ввела ребенку третью дозу вакцины от коронавируса

На прошлой неделе в Ахтмеской основной школе в Кохтла-Ярве школьная медсестра ввела ребенку, уже получившему две дозы вакцины, третью дозу препарата от коронавируса. Как выяснилось позже, укол должны были сделать другому ученику. Читать далее...

Таранд против EKRE: немного извиняются, но на самом деле - нет

Индрек Таранд, который много лет вел судебную тяжбу с лидерами Консервативной народной партии Эстонии (EKRE), в начале лета, наконец, одержал победу, но вместо того, чтобы публично извиниться в средствах массовой информации и выплатить компенсацию за моральный ущерб и судебные издержки, члены EKRE передали дело в следующую судебную инстанцию. Читать далее...

ВИДЕО 〉 Пожилая антимасочница вывалила на полицейских все теории заговора разом

Во вторник, между двумя и тремя часами дня, в магазине Rimi в Раквере произошел курьезный инцидент. Пожилая женщина отказалась надеть маску и сама позвонила в редакцию Virumaa Teataja и в полицию, чтобы высказаться о происходящем в мире. Читать далее...

Кармен Йоллер критикует спортклубы: в каком мире вы живете?

Семейный врач Кармен Йоллер недовольна поведением двух спортивных клубов, деятельность которых не помогает преодолению коронакризиса: «Я всегда считала, что спортивные клубы ратуют за здоровье населения. Но теперь один бьется с Департаментом здоровья, а второй жалуется в СМИ на то, что его оборот упал из-за введенных плохим правительством драконовских ограничений. Не из-за масштабного распространения вируса и крайней перегруженности медицинской системы. И не из-за страдающих и умирающих людей. Читать далее...

Карис - финским СМИ: ложная информация поступает и от наших политиков и медработников