В Латвии установлен ковидный антирекорд

Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет: один человек в возрасте от 40 до 49 лет; два человека в возрасте от 50 до 59 лет; пять человек в возрасте от 60 до 69 лет; восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет; 11 человек в возрасте от 80 до 89 лет; шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.