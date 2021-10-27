В Латвии установлен ковидный антирекорд
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3206 новых случаев Covid-19, поступила информация о 33 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, пишет Rus.TVNET.
За минувшие сутки в Латвии выявлено 3206 новых случаев Covid-19, поступила информация о 33 смертях, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний, пишет Rus.TVNET.
Умершие входили в возрастные категории от 40 до 99 лет: один человек в возрасте от 40 до 49 лет; два человека в возрасте от 50 до 59 лет; пять человек в возрасте от 60 до 69 лет; восемь человек в возрасте от 70 до 79 лет; 11 человек в возрасте от 80 до 89 лет; шесть человек в возрасте от 90 до 99 лет.
Из всех выявленных вчера в Латвии зараженных Covid-19 2314 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 892 были вакцинированы.
14-дневная кумулятивная заболеваемость достигла в соседней стране самого высокого уровня с начала пандемии - 1737,4 случая на 100 000 населения.
Вчера в Латвии было сделано 27 089 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 11,8%.
Всего в Латвии за время пандемии коронавирусом заразились 208 783 человека.