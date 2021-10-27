Ср, 27.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Завершился фестиваль «Золотая Маска в Эстонии»

«Золотая Маска в Эстонии». ФОТО: Золотая маска

Завершился фестиваль «Золотая Маска в Эстонии», в рамках которого состоялся 21 показ российских спектаклей, два из них на открытом пространстве. Спектакли посетили более 6,5 тысяч зрителей.

Фестиваль проходил в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября. В программе принимали участие ведущие московские театры – «Современник», «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Театр Наций и «Балет Москва», а также кукольный театр из Санкт-Петербурга Karlsson Haus. Более 6,5 тысяч человек стали зрителями Фестиваля, среди них был и недавно избранный Президент ЭР Алар Карис, оставивший в своем блоге восхищенный отзыв о спектакле «Горбачев» Театра Наций.

Обширная off-программа Фестиваля включала в себя творческие встречи с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, автором спектакля «Горбачев», с родившимся и выросшим в Таллинне известным московским актером Ильей Исаевым, который сыграл в спектакле Театра Наций «Иранская конференция»; мастер-класс по танцу модерн в Таллиннской Балетной школе; а также детские мастер-классы «Светотень», проходившие в таллиннской Открытой школе. Все мероприятия Фестиваля проходили с синхронным переводом на эстонский язык.

В рамках еще одной программы Фестиваля «Маска в городе», популяризирующей театральное искусство, в Таллиннском торговом центре Nautica показали два спектакля: «Танцевальные импровизации» театра «Балет Москва» и постановку для детей «Мой друг коала» театра Karlsson Haus. В афише этого года появился и новый проект – «Лучшие российские постановки в кино». В кинотеатре Forum Cinemas в Таллинне можно увидеть балет «Ромео и Джульетта» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет».

Фестиваль готовили и проводили в сложной обстановке, обусловленной распространением коронавирусной инфекции и возникающими в связи с этим ограничениями. Организаторы выполнили все требования, продиктованные ситуацией и распоряжениями Департамента здоровья и Правительства ЭР. В Эстонию приехали более 200 участников, практически все они были вакцинированы и в течение всего периода пребывания в стране ежедневно проходили тестирование быстрыми тестами. Случаев заболевания не было.

Фестивальные события широко освещались в эстонских СМИ и на российском канале «Культура».

Фестиваль проходил в рамках международных соглашений между Министерствами культуры ЭР и РФ, при поддержке муниципалитетов Таллинна, Кохтла-Ярве и Нарвы, а также фонда Kultuurkapital.

Главный спонсор фестиваля - Концерн BLRT Grupp AS. Специальные спонсоры - AS Spacecom и Skinest Grupp AS. Медиа-партнеры - Postimees и ERR.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back