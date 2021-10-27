Завершился фестиваль «Золотая Маска в Эстонии»

Фестиваль проходил в Таллинне, Нарве и Кохтла-Ярве с 5 по 26 октября. В программе принимали участие ведущие московские театры – «Современник», «Сатирикон» им. Аркадия Райкина, Театр Наций и «Балет Москва», а также кукольный театр из Санкт-Петербурга Karlsson Haus. Более 6,5 тысяч человек стали зрителями Фестиваля, среди них был и недавно избранный Президент ЭР Алар Карис, оставивший в своем блоге восхищенный отзыв о спектакле «Горбачев» Театра Наций.

Обширная off-программа Фестиваля включала в себя творческие встречи с латвийским режиссером Алвисом Херманисом, автором спектакля «Горбачев», с родившимся и выросшим в Таллинне известным московским актером Ильей Исаевым, который сыграл в спектакле Театра Наций «Иранская конференция»; мастер-класс по танцу модерн в Таллиннской Балетной школе; а также детские мастер-классы «Светотень», проходившие в таллиннской Открытой школе. Все мероприятия Фестиваля проходили с синхронным переводом на эстонский язык.

В рамках еще одной программы Фестиваля «Маска в городе», популяризирующей театральное искусство, в Таллиннском торговом центре Nautica показали два спектакля: «Танцевальные импровизации» театра «Балет Москва» и постановку для детей «Мой друг коала» театра Karlsson Haus. В афише этого года появился и новый проект – «Лучшие российские постановки в кино». В кинотеатре Forum Cinemas в Таллинне можно увидеть балет «Ромео и Джульетта» екатеринбургского театра «Урал Опера Балет».

Фестиваль готовили и проводили в сложной обстановке, обусловленной распространением коронавирусной инфекции и возникающими в связи с этим ограничениями. Организаторы выполнили все требования, продиктованные ситуацией и распоряжениями Департамента здоровья и Правительства ЭР. В Эстонию приехали более 200 участников, практически все они были вакцинированы и в течение всего периода пребывания в стране ежедневно проходили тестирование быстрыми тестами. Случаев заболевания не было.

Фестивальные события широко освещались в эстонских СМИ и на российском канале «Культура».

Фестиваль проходил в рамках международных соглашений между Министерствами культуры ЭР и РФ, при поддержке муниципалитетов Таллинна, Кохтла-Ярве и Нарвы, а также фонда Kultuurkapital.