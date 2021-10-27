Swedbank: чтобы "зеленый поворот" не стал просто словами, необходимы действия
Устойчивое развитие и изменение климата стали ключевыми вопросами 21-го века и рассматриваются практически во всех сферах жизни: от науки, политики и планирования бизнеса до изменений в мышлении и потреблении. Во взрослую жизнь вступило новое, социально активное поколение, многие представители которого придают большое значение вопросам климата и устойчивого развития. Они предпочитают соответствующие продукты и услуги и создают свои собственные предприятия, которые несут те же ценности, потому что знают, что это необходимо для их будущего.