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  • Swedbank: чтобы "зеленый поворот" не стал просто словами, необходимы действия
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Swedbank: чтобы "зеленый поворот" не стал просто словами, необходимы действия

Swedbank soovib vanad asjad unustada ning keskenduda klientide tulevikule. ФОТО: BOB STRONG/REUTERS

Устойчивое развитие и изменение климата стали ключевыми вопросами 21-го века и рассматриваются практически во всех сферах жизни: от науки, политики и планирования бизнеса до изменений в мышлении и потреблении. Во взрослую жизнь вступило новое, социально активное поколение, многие представители которого придают большое значение вопросам климата и устойчивого развития. Они предпочитают соответствующие продукты и услуги и создают свои собственные предприятия, которые несут те же ценности, потому что знают, что это необходимо для их будущего.

В конце лета этого года Swedbank заказал опрос об осведомленности и предпочтениях людей в вопросах устойчивого развития. В ходе опроса особое внимание уделялось первопроходцам в области устойчивого развития (13% респондентов). Большинство из них – это люди в возрасте до 34 лет с высшим образованием, которые готовы первыми внедрять новые идеи, услуги и технологии. Они формируют общественное мнение и будущее страны, и их взгляды и выбор, который они делают сегодня, важно учитывать бизнесу при определении будущих приоритетов.

Из целевой группы опрошенных первопроходцев 78% считают, что экологические вопросы и внедрение изменений для будущего должны быть в центре внимания современного бизнеса.

Сегодня среднестатистический житель Эстонии считает предприятие устойчивым, если оно работает над уменьшением своего экологического следа и потребления ресурсов. Корпоративная социальная ответственность (благосостояние сотрудников, равные возможности), использование возобновляемых источников энергии и соблюдение деловой этики также считаются важными. Для целевой группы первопроходцев компания является устойчивой, если она берет на себя ответственность за экологическое и социальное воздействие своих продуктов и услуг, а также вносит вклад в решение социально значимых проблем в обществе в целом. Они чаще остальных людей считают важным, чтобы реклама компании не поощряла чрезмерное потребление.

Я считаю, что, хотя в целом "зеленая революция" постепенно проникает в каждую компанию, уже сегодня предприятиям следует уделять еще больше внимания тому, что они могут сделать на разных уровнях с точки зрения экологического и социального воздействия. Один из аспектов – прямое воздействие собственной деятельности, а другой – воздействие через продукцию, услуги и выбранных партнеров.

Безусловно, при разработке и выборе "зеленых" услуг необходимо следить за тем, чтобы внешний имидж не был более "зеленым", чем реальное содержание. Компания также должна стремиться к реальному снижению негативного воздействия на окружающую среду. По данным исследования, первопроходцы лучше осведомлены о вопросах устойчивого развития и уделяют больше внимания соответствующей информации: в то время как половина всех участников опроса обычно верят экологическим заявлениям компаний, не проверяя факты, только 24% первопроходцев столь же доверчивы. Поэтому как потребители они гораздо более внимательны к потенциальному риску "зеленого отмывания".

К сожалению, нельзя не отметить, что, помимо прочего, результаты опроса Swedbank указывают на пробелы в осведомленности населения о вопросах устойчивого развития. Хотя очень большая часть респондентов (92 процента) утверждали, что слышали о концепции устойчивого развития, они имели лишь очень общее представление о том, что это означает. Возможно, это одна из главных проблем в области устойчивого развития в настоящее время – мы уже осознаем, что это важный вопрос, но что он означает на самом деле, и как мы можем применить его на практике, все еще не поняли.

Нам нужны более четкие цели и решения на национальном, деловом и индивидуальном уровне. Но мы не можем ждать, пока кто-то подаст нам эту информацию на блюдечке. Каждый из нас и все вместе мы должны упорно работать над поиском этих решений. Предприятия должны сыграть здесь особенно важную роль, действовать разумно и предлагать более экологичные решения, чтобы донести их до потребителя. Очевидно, что речь идет о ведущей роли перемен, и на это потребуется время, но если мы все вместе будем двигаться в одном направлении, то однажды мы увидим преимущества "зеленой революции", а не только болезненные ее моменты. Потребители могут сделать свой образ жизни более устойчивым, если у них есть для этого подходящие условия, продукты и услуги. Придумывать такие решения должны предприятия и правительства.

Swedbank уже давно предлагает клиентам более рациональные решения благодаря цифровизации услуг. Сегодня клиентам не нужно ходить в банковскую контору или тратить бумагу на ежедневные банковские операции. Они могут проводить необходимые операции онлайн или в мобильном приложении. Что касается банковских карточек, то уже некоторое время мы передаем PIN-коды через интернет-банк и позволяем использовать цифровые кошельки. По сути, это означает, что клиенты, отправляясь в магазин, могут оставить свою банковскую карточку дома, при условии, что у них есть цифровой кошелек и мобильный телефон. На самом деле, большинство наших клиентов совершают большую часть платежей с помощью мобильного телефона, особенно после появления Apple Pay.

Мы в октябре этого года начали переход на пластиковые карточки из вторичного сырья, продлили срок использования карточек и постоянно развиваем цифровые платежные решения. Мы продолжим предлагать нашим клиентам более выгодный лизинг при покупке экологичных автомобилей, солнечных батарей, более выгодные кредиты на повышение энергоэффективности жилья, а также наши экологичные инвестиционные фонды Robur и устойчивые пенсионные фонды.

Мы прилагаем все усилия, чтобы постепенно сделать всю нашу продукцию экологичной, а наш экологический след – климатически нейтральным.

Swedbank заказал Norstat проведение онлайн-опроса в августе-сентябре 2021 года. В опросе приняли участие 1009 респондентов в возрасте 18–64 лет.

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