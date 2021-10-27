Сначала она выиграла соревнования в упражнениях с обручем. Судьи оценили ее выступление в 27,750 балла, пишет «Интерфакс».

Второе место в этой дисциплине заняла представительница Белоруссии Алина Горносько (25,950), бронзовую медаль завоевала итальянка София Раффаэли (25,850). Сестра-близнец Дины Авериной, Арина, показала шестой результат (24,950).

Вскоре Дина Аверина выиграла золото в упражнении с мячом (29,125). Арина Аверина заняла второе место (27,675), Горносько – третье (27,300).

Таким образом, Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира. Ранее награды высшего достоинства она завоевывала на чемпионатах мира в 2017, 2018 и 2019 годах. Также на ее счету серебро ОИ-2020 в Токио.