Без воды и канализации: ласнамяэское предприятие уже два года не может получить разрешение на строительство

«Уже два года чиновники придираются к нам по каким-то мелочам. Часть этих комментариев повторяет друг друга, только написаны разными словами, а часть и вовсе противоречат друг другу. Более того, чиновник обязан отреагировать на исправления в течение 30 дней, но они ждут до последнего дня, а потом дают ответ, придираясь уже к другим мелочам вроде «измените шрифт». И нет конца и края этим комментариям, – говорит Нымме. — Наш проект сделан крупным архитектурным бюро Visioon Projekt, которое тоже не новичок в данных вопросах. Были и случаи, когда чиновники не укладывались даже в 30 дней, чтобы ответить. Почему они просто сразу не выдвинут нам все замечания и требования? Почему нужно присылать их по крупицам каждые 30 дней? Принцип разумности процессуальных сроков никто не отменял. Два года — это перебор!»