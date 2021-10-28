Без воды и канализации: ласнамяэское предприятие уже два года не может получить разрешение на строительство
Уже больше двух лет ласнамяэское предприятие по переработке отходов существует без воды и канализации. Примерно столько же они пытаются получить разрешение на строительство от властей Таллинна. Предприятие думает, что чиновники тянут намеренно. Архитектор строительного проекта уверена, что проблема в том, что чиновники вовремя не проанализировали ситуацию, а чиновники считают, что авторы строительного проекта не учли всех нюансов.