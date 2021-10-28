Чт, 28.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Строительство
  • Без воды и канализации: ласнамяэское предприятие уже два года не может получить разрешение на строительство

Без воды и канализации: ласнамяэское предприятие уже два года не может получить разрешение на строительство

На месте сгоревшего цеха предприятие Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ установило временное решение в надежде, что построить здание удастся быстро, но прошло уже два года, а разрешение на строительство получить так и не удается. ФОТО: личный архив

Уже больше двух лет ласнамяэское предприятие по переработке отходов существует без воды и канализации. Примерно столько же они пытаются получить разрешение на строительство от властей Таллинна. Предприятие думает, что чиновники тянут намеренно. Архитектор строительного проекта уверена, что проблема в том, что чиновники вовремя не проанализировали ситуацию, а чиновники считают, что авторы строительного проекта не учли всех нюансов.

Для подписчиков Для подписчиков

В ноябре 2019 года на территории частного предприятия по переработке Jäätmete sorteerimiskeskus OÜ по адресу переулок Суур-Сыямяэ, 8 сгорело промышленное - и единственное -  здание, в котором были рабочий цех и офис.

«После этого мы сразу заказали проект строительства в архитектурном бюро, и в начале 2020 года подали ходатайство о разрешении на строительство точно такого же цеха, как был раньше: ничего нового, даже этажей столько же», — рассказывает член правления компании Валерия Нымме.

Когда проект заносят в строительный регистр, разные чиновники из разных учреждений начинают знакомиться с проектом и дают при необходимости свои комментарии или замечания.

«Уже два года чиновники придираются к нам по каким-то мелочам. Часть этих комментариев повторяет друг друга, только написаны разными словами, а часть и вовсе противоречат друг другу. Более того, чиновник обязан отреагировать на исправления в течение 30 дней, но они ждут до последнего дня, а потом дают ответ, придираясь уже к другим мелочам вроде «измените шрифт». И нет конца и края этим комментариям, – говорит Нымме. — Наш проект сделан крупным архитектурным бюро Visioon Projekt, которое тоже не новичок в данных вопросах. Были и случаи, когда чиновники не укладывались даже в 30 дней, чтобы ответить. Почему они просто сразу не выдвинут нам все замечания и требования? Почему нужно присылать их по крупицам каждые 30 дней? Принцип разумности процессуальных сроков никто не отменял. Два года — это перебор!»

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back