Главкосмос договорился о полете четырех космических туристов к МКС в 2024 году

«Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом», - сказал Лоскутов на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» на «Экспо-2020».