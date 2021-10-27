Главкосмос договорился о полете четырех космических туристов к МКС в 2024 году
Главкосмос подписал предварительное соглашение о полете к МКС четырех космических туристов в 2024 году, сообщил глава компании Дмитрий Лоскутов, передает «Интерфакс».
Главкосмос подписал предварительное соглашение о полете к МКС четырех космических туристов в 2024 году, сообщил глава компании Дмитрий Лоскутов, передает «Интерфакс».
«Сегодня Главкосмос подписал предварительное соглашение о предоставлении четырех мест в 2024 году, это означает два коммерческих рейса в 2024 году с клиентом», - сказал Лоскутов на презентации научно-просветительского проекта «Вызов» на «Экспо-2020».
Он не стал называть заказчика, упомянув также, что Главкосмос ведет переговоры еще с несколькими партнерами.