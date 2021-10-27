ФОТО: BBC News

Больше всего от наводнения и ураганного ветра пострадал город Катания, ученые винят во всем глобальное потепление, пишет Би-би-си.

По меньшей мере два человека стали жертвами мощного тропического шторма, обрушившегося на Сицилию и сопровождающегося сильными наводнениями и порывами ветра, достигающими скорости 120 км/ч.

Сильнее всего пострадал город Катания, улицы которого превратились в бурлящие потоки. Вода залила историческую площадь, популярную у туристов, рыбный рынок и местную больницу. В городе отключилось электричество.

Рыбный рынок ФОТО: Fabrizio Villa/Getty Images

В понедельник первой жертвой циклона стал пожилой мужчина, автомобиль которого залило потоком воды в городе Скордия неподалеку от Катании. Его жена, находившаяся с ним в машине, пропала без вести, ее поиски продолжаются до сих пор.

Во вторник в городе Гравина, тоже неподалеку от Катании, погиб еще один мужчина. Он пытался выбраться из тонущего автомобиля, однако его затянуло под машину.

Затопленная машина ФОТО: EPA

Ожидается, что ураган утихнет лишь к концу недели, поэтому мэр Катании призвал жителей города по возможности не покидать свои дома.

"Мы прожили уже два очень тяжелых дня, - сказал Сальво Польезе в видеообращении, размещенном на его странице в "Фейсбуке", и предупредил, что хотя в среду погода улучшилась, прогнозы на четверг и пятницу вновь выглядят пугающими.

Ураган не пощадил и старинные сосны ФОТО: Fabrizio Villa/Getty Images

В связи с этим в регионе сохраняется красный уровень угрозы, а школам, госучреждениям и магазинам, которые не продают товары первой необходимости, рекомендовано до пятницы не открываться.

По данным министерства внутренних дел, за последний день в районе Катании было проведено в общей сложности более 600 спасательных операций.

"Это еще не конец, это лишь временное затухание урагана, но наши погодные прогнозы предсказывают, что циклон вернется, и тогда нам предстоит пережить нелегкие часы, - заявил на пресс-конференции в Катании начальник гражданской обороны Фабрицио Курчио. - С четверга на пятницу мы ожидаем ухудшения ситуации.

В свою очередь губернатор региона, куда входит Катания, Нелло Мусумечи, назвал ситуацию критической.

"Дороги превратились в реки, в сельской местности стоят озера, целые районы отрезаны водой, дома затоплены, урожаю и зданиям причинен неисчислимый ущерб, - заявил он на своей официальной странице в "Фейсбуке". - И, увы, восточная Сицилия переживает феномен, который, как мы опасаемся, будет случаться все чаще, и трагический сценарий будет повторяться".

Дальше будет только хуже?

Главная площадь Катании ФОТО: Salvatore Allegra/Anadolu Agency via Getty Images

Феномен, о котором говорит губернатор, получил название "Медикан", от английских слов Mediterranean (средиземноморский) и hurricane (ураган).

Обычно "Медиканы" случаются два раза в году - в сентябре и декабре.

Особую силу нынешний циклон набрал из-за того, что море в районе Сицилии прогрелось на 8C выше обычного.

Ученые утверждают, что виной всему - глобальное потепление, которое делает привычные погодные явления экстремальными.