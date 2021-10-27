Каллас: рапорт о предоставленном Porto Franco кредите будет готов к середине ноября

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас сказала, что рапорт о Porto Franco будет готов к середине ноября, его представят сперва правительству, а затем парламентским комиссиям.

Каллас признала, что работа над рапортом затянулась. Она объяснила это тем, что для расследования произошедшего на складах департамента здоровья сформировали комиссию под руководством госсекретаря. «Этот рапорт нужно было составить срочно», - сказала Каллас и добавила, что и кризис в сфере здравоохранения потребовал много ресурса от госканцелярии.