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  • Каллас: рапорт о предоставленном Porto Franco кредите будет готов к середине ноября

Каллас: рапорт о предоставленном Porto Franco кредите будет готов к середине ноября

epa09525058 Estonian Prime Minister Kaja Kallas during press conference after her meeting with Latvian Prime Minister in Riga, Latvia, 15 October 2021. During meeting Latvian and Estonian Prime Ministers discussed bilateral cooperation, cross-border projects and regional security, as well presented the Estonian-Latvian Entrepreneurship Award. EPA/TOMS KALNINS ФОТО: Toms Kalnins

По словам премьер-министра Кайи Каллас, рапорт об обстоятельствах предоставления кредита Porto Franco будет готов к середине ноября.

Отвечая в среду на вопросы депутатов Рийгикогу, Каллас сказала, что рапорт о Porto Franco будет готов к середине ноября, его представят сперва правительству, а затем парламентским комиссиям.

Каллас признала, что работа над рапортом затянулась. Она объяснила это тем, что для расследования произошедшего на складах департамента здоровья сформировали комиссию под руководством госсекретаря. «Этот рапорт нужно было составить срочно», - сказала Каллас и добавила, что и кризис в сфере здравоохранения потребовал много ресурса от госканцелярии.

На прошедшем в начале января заседании правительство дало госсекретарю задание сформировать комиссию для расследования обстоятельств предоставления кредита Porto Franco.

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