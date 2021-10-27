Кылварт: вероятно, что недели дистанционного обучения будет недостаточно
Глядя на текущие показатели коронавирусной инфекции, очевидно, что через несколько недель загруженность больниц будет еще выше, сказал мэр Михаил Кылварт.
Глядя на текущие показатели коронавирусной инфекции, очевидно, что через несколько недель загруженность больниц будет еще выше, сказал мэр Михаил Кылварт.
Вчера после совещания с руководителями школ было решено, что после каникул Таллиннские муниципальные школы частично уйдут на дистанционное обучение. Это означает, что именно та возрастная группа, где заражаемость выше всего, на неделю останется дома. То есть 4, 5, 6, 7 и 8 классы будут учиться дистанционно. Ученики начальной школы, 9 класс и гимназисты останутся на контактном обучении
В передаче «Ringvaade» Кылварт признался, что с введением ограничений власти запоздали. «Ничего не поделать, но если бы у нас хватило смелости признать и принять решение раньше, возможно, мы смогли бы держать ситуацию под большим контролем», - подумал он.
По словам мэра, учителям приходится трудно уже с сентября и нельзя создавать иллюзий, что на следующей неделе ситуация улучшится. «Может получится так, и я думаю, что сейчас было бы честно об этом заявить, что дистанционное обучение продлится дольше», - добавила мэр.