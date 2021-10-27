Кылварт: вероятно, что недели дистанционного обучения будет недостаточно

Вчера после совещания с руководителями школ было решено, что после каникул Таллиннские муниципальные школы частично уйдут на дистанционное обучение. Это означает, что именно та возрастная группа, где заражаемость выше всего, на неделю останется дома. То есть 4, 5, 6, 7 и 8 классы будут учиться дистанционно. Ученики начальной школы, 9 класс и гимназисты останутся на контактном обучении

В передаче «Ringvaade» Кылварт признался, что с введением ограничений власти запоздали. «Ничего не поделать, но если бы у нас хватило смелости признать и принять решение раньше, возможно, мы смогли бы держать ситуацию под большим контролем», - подумал он.