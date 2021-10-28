В маске - значит, оппозиционер. Что происходит с коронавирусом в Беларуси?

Президенты с ботоксом и без

В октябре 2021 года, когда ситуация с коронавирусом в стране резко ухудшилась, Александр Лукашенко в очередной раз продемонстрировал нежелание следовать "драконовским методам" Запада: он отменил штрафы за отказ от ношения масок, назвав эту меру "издевательством над людьми" (сам он на публике часто появляется без маски), а также заявил, что принуждать людей к вакцине "дубинкой" не стоит: "Я не люблю насилие".

Вскоре после этого из вагонов метро исчезли объявления о соблюдении масочного режима (корреспондент "Медиазоны" сообщал, что памятки сорвали также с окон троллейбусов и автобусов, а 22 октября минздрав отменил обязательное ношение масок.

"Лукашенко выписал рецепт, как пережить коронавирус и минздраву, и МВД", - заявила спустя два дня ведущая одного из государственных телеканалов.

23 октября ведущий провластного телеканала СТВ Евгений Пустовой заявил, что Лукашенко - "единственный президент, который в ковид не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов - с помощью телеконференций", вероятно намекая на Владимира Путина, который во время пандемии меньше появлялся на публике и проводил совещания дистанционно.

"Бессонные ночи переживания отражались на лице главы государства - ботоксом не пользуется", - добавил ведущий.

Слова попали в российские соцсети и медиа, Пустовому и его коллегам пришлось сдавать назад и говорить, что имелся в виду не Владимир Путин, а Джо Байден.

Столовые без кислорода и вакцины как способ побега

О ситуации с коронавирусом на месте узнать трудно: врачи в Беларуси боятся общаться с журналистами, опасаясь увольнений и уголовных дел. В основном информация поступает от тех, кто успел уехать за границу или анонимно.

Русская служба Би-би-си обратилась за комментарием о ситуации с коронавирусом в минздрав Беларуси; на момент публикации ответа получено не было.

Сооснователь платформы "е-Здоровье" (предоставляющей онлайн-консультации с врачами) и представитель оппозиционного Фонда медицинской солидарности Владимир Свирков говорит Би-би-си, что белорусские власти "отрицают наличие проблемы с коронавирусом как таковой".

"Все понимают сложность ситуации, вплоть до министра здравоохранения все понимают, что в стране эпидемиологическая катастрофа, - говорит Владимир Свирков. - Однако из-за позиции власти, они не решаются принимать правильных действий, направленных на борьбу с пандемией".

Он считает, что текущая волна коронавируса в Беларуси - наиболее тяжелая за все время с начала пандемии: "Недостаток кадров выше, среди непривитых высокая смертность, чувствуется усталость медперсонала, оснащенность больниц хуже, при этом пациентов больше. Этот штамм [Дельта-лайт, который в стране впервые выявили 25 октября] ожидался еще в начале лета, но игнорирование проблемы привело к тому, что мы имеем".

По данным Фонда медицинской солидарности, отделения для лечения пациентов с Covid-19 в Беларуси перегружены более чем на 20%. Под палаты оборудуют отсеки в коридорах и столовые, где вообще нет выходных точек подачи кислорода.

Однако минздрав рисует другую картину: темпы прироста заболеваемости коронавирусом снижаются, количество пациентов, находящихся на ИВЛ, уменьшается на несколько человек в сутки, а, например, в Гродненской области для лечения пациентов с Covid-19 задействовано всего 35% от всех имеющихся коек.

Одновременно с этим еще 18 октября минздрав объявил о приостановке всей плановой медицинской помощи, чтобы "оградить пациентов от заражения Covid-19". Однако Лукашенко раскритиковал это решение, и 25 октября минздрав его отменил.

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После заявления Александра Лукашенко об ослаблении масочного режима, белорусская оппозиция решила взять вопрос с коронавирусом "в свои руки". Штаб Светланы Тихановской попросил ЕС помочь с поставками западных вакцин в Беларусь, а также призвал всех жителей страны носить медицинские маски и сидеть дома.

В Беларуси теперь шутят, что [оппозиционера] "бчбшника" можно обнаружить по надетой на нем маске в общественных местах.

По мнению Лукашенко, прививка вакцинами Pfizer или Moderna нужна людям лишь затем, "чтобы получить паспорт и ехать туда [на Запад], получать инструкции от своих".