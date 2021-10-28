В маске - значит, оппозиционер. Что происходит с коронавирусом в Беларуси?
В октябре среднесуточная заболеваемость Covid-19 в Беларуси - около 2 тыс. случаев - стала рекордной за все время с начала пандемии. По неофициальным данным, количество заразившихся коронавирусом может быть в десятки раз выше. Несмотря на рекордную статистику минздрава и низкие показатели вакцинации, президент страны Александр Лукашенко отменил обязательное ношение масок и призвал не заставлять людей делать прививку. Врачи, покинувшие страну после протестов, обвиняют власть во лжи и отрицании реальности.