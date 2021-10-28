«Закажи четыре гроба — будут нужны»: террор бывшего мужа перешел все границы
Тихое кладбище небольшого городка, могила предков. В могилу вбита коса. К косе привязана веревка, на конце которой болтается тряпичная кукла с удавкой на шее. Это предупреждение для Вийвики* от бывшего мужа. Такая ужасная картина открывается перед женщиной, которая решилась на развод после 15 лет супружеской жизни. Мати зол и он не видит другого выхода, кроме как изводить свою бывшую жену террором. Таких историй много, но в данном случае Пенитенциарный кодекс позволяет привлечь к ответственности безумца, пишет Postimees.