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  • «Закажи четыре гроба — будут нужны»: террор бывшего мужа перешел все границы

«Закажи четыре гроба — будут нужны»: террор бывшего мужа перешел все границы

Мати не отрицает своих поступков. ФОТО: Kollaaž: Aili Väronen

Тихое кладбище небольшого городка, могила предков. В могилу вбита коса. К косе привязана веревка, на конце которой болтается тряпичная кукла с удавкой на шее. Это предупреждение для Вийвики* от бывшего мужа. Такая ужасная картина открывается перед женщиной, которая решилась на развод после 15 лет супружеской жизни. Мати зол и он не видит другого выхода, кроме как изводить свою бывшую жену террором. Таких историй много, но в данном случае Пенитенциарный кодекс позволяет привлечь к ответственности безумца, пишет Postimees.

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Когда в 2017 году Вийвика (имя изменено для защиты потерпевшей - прим. ред.) ушла от мужа, начался ад. Мати до последнего не хотел разводиться. Наказания заслуживало все ближайшее окружение Вийвики. Когда в 2019 году с помощью суда их все-таки развели, Мати нашел себе новую возлюбленную. Согласно описанию, она была очень похожа на Вийвику. Совпадение или нет, но даже день рождения у новой избранницы Мати был в тот же день, что и у Вийвики. Примерно через год Вийвика получила на день рождения такое СМС: «На тебя наложено проклятье!» В последующие месяцы поступило еще несколько пугающих сообщений, таких как «Вы все умрете, это не шутка!» и «Над тобой тяготеет проклятие, следи за детьми!»

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