«Закажи четыре гроба — будут нужны»: террор бывшего мужа перешел все границы

Когда в 2017 году Вийвика (имя изменено для защиты потерпевшей - прим. ред.) ушла от мужа, начался ад. Мати до последнего не хотел разводиться. Наказания заслуживало все ближайшее окружение Вийвики. Когда в 2019 году с помощью суда их все-таки развели, Мати нашел себе новую возлюбленную. Согласно описанию, она была очень похожа на Вийвику. Совпадение или нет, но даже день рождения у новой избранницы Мати был в тот же день, что и у Вийвики. Примерно через год Вийвика получила на день рождения такое СМС: «На тебя наложено проклятье!» В последующие месяцы поступило еще несколько пугающих сообщений, таких как «Вы все умрете, это не шутка!» и «Над тобой тяготеет проклятие, следи за детьми!»