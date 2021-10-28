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  • Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет
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Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет

Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет. ФОТО: MTA

Сотрудники Налогово-таможенного департамента обнаружили большую партию контрабандных сигарет.

В ходе проверки сотрудники западной службы следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) нашли в прицепе грузовика 1,6 млн контрабандных сигарет.

19 октября на парковке в деревне Уулу в Пярнумаа таможенники задержали прибывший из Латвии грузовой автомобиль. Машина была направлена на таможенный контроль. В ходе проверки в прицепе грузовика было обнаружено 1,6 млн безакцизных сигарет марки Winston Blue.

Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет. ФОТО: MTA

Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок Эстонии, то государство недополучило бы порядка 250 000 евро акциза на табачные изделия.

По словам руководителя западной службы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, сотрудники НТД продолжают регулярную работу по предотвращению попадания контрабандного товара в Эстонию. «Международная контрабанда сигарет – это один из источников дохода организованной преступности. Неважно, предназначена ли контрабанда для эстонского рынка или направляется в другие страны ЕС, наша задача – предотвратить возможный ущерб. Не говоря уже о том, что подобные изделия сомнительных качества и происхождения представляют опасность для здоровья граждан ЕС», - сказал Пайсуотс.

По словам прокурора Хельги Аадамсоо, в отношении водителя грузовика было применено ускоренное производство. «Водителю грузовика было назначено два года и шесть месяцев тюремного заключения, из которых в заключении он проведет месяц. Два года и пять месяцев назначены условно с четырехлетним испытательным сроком. Водитель грузовика был выслан из Эстонии и ему назначен запрет на въезд сроком на восемь лет», - отметила Аадамсоо.

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