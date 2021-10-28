В ходе проверки сотрудники западной службы следственного отдела Налогово-таможенного департамента (НТД) нашли в прицепе грузовика 1,6 млн контрабандных сигарет.

19 октября на парковке в деревне Уулу в Пярнумаа таможенники задержали прибывший из Латвии грузовой автомобиль. Машина была направлена на таможенный контроль. В ходе проверки в прицепе грузовика было обнаружено 1,6 млн безакцизных сигарет марки Winston Blue.

Эстонские таможенники обнаружили 1,6 млн контрабандных сигарет. ФОТО: MTA

Если бы эта партия сигарет попала на контрабандный рынок Эстонии, то государство недополучило бы порядка 250 000 евро акциза на табачные изделия.

По словам руководителя западной службы следственного отдела НТД Пеэтера Пайсуотса, сотрудники НТД продолжают регулярную работу по предотвращению попадания контрабандного товара в Эстонию. «Международная контрабанда сигарет – это один из источников дохода организованной преступности. Неважно, предназначена ли контрабанда для эстонского рынка или направляется в другие страны ЕС, наша задача – предотвратить возможный ущерб. Не говоря уже о том, что подобные изделия сомнительных качества и происхождения представляют опасность для здоровья граждан ЕС», - сказал Пайсуотс.